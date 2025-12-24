La cuota de autónomos, congelada para el 2026

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, anunció ayer la congelación de la cuota de autónomos, Saiz explicó que se prorrogan mientras se sigue negociando con el colectivo, que se reveló ante una propuesta de subida para el próximo año que fue retirada por el Gobierno.

Ejecutivo, asociaciones de autónomos y sindicatos han de negociar cada año la actualización de las cotizaciones que abonan los trabajadores por cuenta propia con el objetivo de que coticen en función de sus ingresos reales.

Para ello, tal y como acordaron en 2022, a lo largo de diez años —terminando en 2032— deben pactar cada tres años los tramos de cotización y las cuotas a abonar, algo que debían haber consensuado ahora para el periodo 2026-2028, pero que no ha sido posible por falta de consenso.

El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, celebraron la decisión del Gobierno.

Todas estas medidas irán en un mismo decreto junto al resto de iniciativas del denominado “escudo social” y deberán ser aprobadas en el Congreso. Cabe recordar que el pasado año el Gobierno no logró convalidar la subida de pensiones hasta que no se llevó separada, una exigencia que el PP ha vuelto a poner este año encima de la mesa.