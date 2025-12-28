La tarifa de gas regulada se abaratará de media un 8,7%

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas individual sin impuestos se reducirá de media un 8,7% a partir del 1 de enero de 2026, en relación con el precio establecido el pasado 1 de octubre, debido al menor coste de la materia prima y a pesar de que incorpora el gas estacional de la fórmula de revisión, como sucede todos los inviernos. Por su parte, la TUR vecinal se abaratará entre un 5,7% y un 8,7%, según fuentes del ministerio para la Transición Ecológica. Así las cosas, para un cliente medio de la TUR1 –cocina y agua caliente sanitaria– la nueva revisión supone una bajada del 3,7% en su factura anual con impuestos, mientras que para uno de la TUR2 –cocina, agua caliente sanitaria y calefacción– supondrá un descenso del 4,3% y para uno de la TUR3 –pymes–, una caída del 4,8%.La TUR de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kilovatios hora. Esta tarifa se revisa trimestralmente el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año; y se actualiza siempre que el coste de la materia prima incluido en la misma aumente o disminuya más del 2% respecto al valor en la revisión anterior.

Por otro lado, las grandes eléctricas estarían planeando seguir aplicando durante gran parte del 2026 el sobrecoste que pagan los consumidores en la factura de la luz para evitar un apagón como el del pasado 28 de abril, según avanzó el diario El País. Tras el colapso del sistema, Red Eléctrica activó una operación reforzada que implica un mayor uso de los ciclos combinados de gas, como “red de seguridad” ante situaciones de inestabilidad. Esa red tiene un precio que se está pagando a través de la factura. Y, pese a que las centrales térmicas prevén que su actividad, que se disparó durante la desconexion, pueda ser el próximo año similar a la de este o inferior, apuntan que la reducción no será suficiente como para eliminar los sobrecostes asociados a la operación reforzada.