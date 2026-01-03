La venta de juegos de mesa vive un "momento de oro"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El sector del juguete experimenta un "momento de oro" en la venta de juegos de mesa en el 2025. Los fabricantes y tenderos aseguran que el año anterior fue "muy malo", pero que el 2025 ha cerrado al alza con un consumo "más animado".

Según la presidente del Kid's Cluster, Imma Marín, a ACN más de la mitad de las familias han gastado hasta 200 euros en juguetes esta Navidad. La entidad, que aglutina el sector de productos infantiles en Catalunya, afirma que las fechas son "absolutamente centrales" porque un 60% de la facturación de todo el año se hace en el periodo entre noviembre y principios de enero. No sólo eso, sino que Catalunya concentra casi un tercio del total del Estado.

El fenómeno ' kidult '

Hacia la natalidad en baja, se la industria de juguetes se centra en los adultos y el mercado 'kidult', que ya representa un 30% de las ventas. La palabra proviene de la unión entre las palabras 'kid' (niño) y 'adult' (adulto) en inglés, y es un fenómeno "muy nuevo" pero que en Catalunya "ha cogido bandera muy rápido".

De hecho, ya hay tiendas que se especializan. "La industria ha sido sensible y rápida, observó que eso venía, que eso estaba pasando y decidió ponerse, y ponerse fuerte", afirma Marín. "Con la natalidad a la baja, o se hacen juguetes para perros o se hacen juguetes para otros, y el sector ha decidido que lo motivaba más, que le veía más sentido y más propósito en los juguetes para adultos", compara.

Según la directora general de la distribuidora Toynamics Iberia, Judit Escudé, este segmento ha registrado un 'boom'. "Está creciendo muchísimo, son los juegos de mesa y los juegos para jugar en comunidad", detalla. "Por estudios se sabe que es una franja de edad que, cuando eran pequeños, no jugaron mucho, y el juego es fundamental en los niños y los adultos, la gente que no juega tiene ciertas carencias", añade.

La responsable de comunicación de Londji, Ingrid Valls, asegura que buena parte de su clientela también busca "el juego compartido en familia". "Se quiere devolver un poco a la esencia que te ofrece el juego tradicional de toda la vida, que despierta emociones sin tener una pantalla en frente", opina. La compañía diseña y fabrica juguetes sostenibles en Porqueres (Pla de l'Estany) y mujer trabajo a una cincuentena de trabajadores.

El sector asegura que este segmento también ayuda a desestacionalizar las ventas más allá de Navidad, lo que hace años que es un "reto".

Además, varias fuentes aseguran que que en la actualidad el cliente es "más exigente" y quiere saber más detalles, por ejemplo, sobre cómo están hechas los juguetes. "Cada vez la gente tiene menos hijos y lo que quiere es que su hijo esté en un entorno saludable y que pueda entender qué es lo que está pasando en el mundo", explica la directiva de Toynamics Iberia, empresa especializada en la fabricación de juguetes de madera.

Es decir, que como la natalidad ha bajado, las familias están dispuestas a gastar más por cada hijo. Coincide la responsable de comunicación de Londji, Ingrid Valls. "Hay un sector de padres y madres que buscan un tipo de juguete más respetuoso, con más valores y sostenibilidad", afirma. Según detalla, se trata especialmente de puzzles, juegos de mesa, juguetes de madera y elementos como peonzas o yoyós.

También se expresa en la misma línea la responsable de la juguetería Drim del centro comercial Westfield Glòries (Barcelona), Paqui. "Se gasta más y se mira menos. Si un niño pide a los Reyes Magos que quiere tal juguete que vale tanto dinero, se compra y no se mira el importe", apunta.

Buen balance de la campaña de Navidad

Sobre la campaña de Navidad actual, todas las voces también hacen un buen balance. Escudé confirma que tienen un "pico" de ventas y explica que han detectado que las experiencias en familia han ganado peso y se están llevando parte del pastel que antes tenían los juguetes a la hora de hacer regalos. "Antes luchabas contra otras jugueterías, ahora luchas contra todo el mundo", apunta. En este punto, reivindica los juguetes como una necesidad "bastante importante para los niños". "Se educa mucho con el juguete", observación. De este año, resalta la venta de manualidades.

Por parte de Drim, Paqui asegura que la campaña ha funcionado "bien", y lo agradecen porque en su caso la facturación de este periodo "salva todo el año". De hecho, para responder al aumento de la demanda, cada año amplían la plantilla un 70%, pasando de 10 empleados a 17. Al conjunto de Cataluña, Drim tiene unas ochenta de tiendas y la del centro comercial Glòries es la "insignia" en la capital catalana.

A su vez, desde Londgi, Valls asegura que han notado una "mejora" respecto del año anterior. "A nivel de tienda es cierto que ha habido muchos días de lluvia y quizás la gente no se ha paseado tanto por la calle", lamenta. En su caso, sin embargo, más allá del punto de venta físico en el barrio del Born de Barcelona, tienen tienda en línea y son mayoristas.

El sector del juguete en Catalunya

El sector del juguete en Catalunya lo conforman 70 empresas, que generan una facturación de 453 millones de euros al año y dan trabajo además de 1.100 personas, según datos de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat.

El Kid's Cluster considera que se trata de un peso "relevante" dentro del Estado, que en el 2024 tenía 247 compañías, facturaba 1.545 millones de euros y ocupaba 4.690 trabajadores. La organización también detalla que el tejido catalán está formado mayoritariamente por pymes especializadas orientadas en el diseño, la marca propia y los productos educativos.

Según Marín, el sector ha sabido "competir y cooperar" con la competencia internacional. En concreto, asegura que la industria catalana ha apostado por juguetes "de mucha calidad" y "muy poco estereotipados", al mismo tiempo que ha distribuido marcas de otros países, hecho que ha provocado que en conjunto haya una concepción de "muy buen producto". "Tenemos mucho para escoger, y muy buen producto de muñecas, cochecitos, juegos de mesa, firetes, construcciones... lo que quieras", sentencia.