LinkedIn comparte los trabajos más solicitados este año: los ingenieros y expertos en IA, los más demandados

Un informe reciente de LinkedIn prevé que los puestos de trabajo vinculados a la inteligencia artificial (IA), la ingeniería y la logística serán los más solicitados durante el año 2026. Este análisis, que clasifica las 25 profesiones con proyección más alta, llega en un momento en qué el mercado laboral muestra signos de incertidumbre. De hecho, más de la mitad de los profesionales encuestados en España, concretamente un 58%, considera que encontrar trabajo es actualmente más complicado que en el 2025. Para afrontar estos retos, LinkedIn ha anunciado la introducción de dos nuevas herramientas basadas en IA para optimizar la búsqueda de trabajo.

Entre las profesiones que liderarán el mercado laboral en el 2026, la plataforma destaca al ingeniero de IA, el analista de logística, el responsable de asuntos públicos, el consultor de procesos de negocio, el responsable de compras y el emprendedor. Además, la red social revela en una encuesta que el 67% de los trabajadores españoles encuestados se sienten poco preparados para encontrar un nuevo trabajo este 2026. Esta sensación se intensifica por un entorno laboral cada vez más exigente y competitivo, impulsado por la emergencia de nuevas tecnologías.

Virginia Collera, responsable de LinkedIn Noticias España y América Latina, subraya que "el mercado laboral está atravesando un momento de transformación acelerada, en el cual muchos profesionales saben que quieren cambiar de trabajo, pero no siempre tienen claro hacia dónde dar el siguiente paso."

Nuevas herramientas de IA para buscar trabajo

Con el objetivo de dar apoyo a los profesionales y mejorar su preparación de cara al 2026, LinkedIn ha anunciado la implementación en España de dos innovadoras herramientas basadas en inteligencia artificial. Estas funcionalidades están diseñadas para facilitar y optimizar el proceso de búsqueda de empleo. La primera, denominada 'AI-powered job search', permitirá a los usuarios describir de manera sencilla el tipo de trabajo que buscan y recibir sugerencias de puestos de trabajo que se ajusten a sus preferencias.

Por otra parte, 'LinkedIn Job Match' ofrecerá una visión clara del grado de adecuación entre las habilidades de los candidatos y los requisitos de cada oferta, ayudándolos a centrar sus candidaturas en aquellos lugares donde mejor encajan. Rosalen Ramos, 'senior account director & career expert' en LinkedIn, destaca la importancia de "analizar las tendencias del sector, reflexionar sobre el tipo de rol que se busca y mantener el perfil profesional actualizado" como pasos fundamentales para ganar confianza durante todo el proceso de búsqueda.