La economía leridana creó 922 empresas el año pasado

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La economía leridana generó el año pasado un total de 922 nuevas empresas, cifra que supone un incremento del 3,36% con respecto a las 892 del ejercicio anterior. Pese a ser una tasa de crecimiento significativa, se queda claramente por debajo de la registrada en el conjunto del Estado, donde fue de un 6,7 por ciento, según la información facilitada ayer por Radar de Experian España, compañía global de datos. Por otra parte, el informe cifra en 683 las sociedades y negocios que se disolvieron a lo largo de 2025. En este caso, el incremento roza el diez por ciento si se compara con las 622 de 2024. La tasa leridana es muy superior a la registrada en el Estado, que se limita al 4,2%.

El Radar destaca que en 2025 se crearon 128.240 empresas en todo el Estado, lo que supone el crecimiento citado del 6,7% comparado con el año anterior, que supuso 120.120 corporaciones. Si se hace un análisis del saldo de nuevas compañías (creaciones menos disoluciones), 2025 cierra con 63.558 nuevas empresas, frente al saldo del ejercicio anterior, de 58.045.

La información aportada por Experian muestra las mismas tendencias que el Informe de Situación de la Economía Española 2025, elaborado por el ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que explica que la economía española mantiene un dinamismo notable en comparación con su entorno europeo. Según el informe oficial, el Producto Interior Bruto cerrará 2025 con un crecimiento estimado del 2,9%, tras haber registrado un avance del 3,5% en 2024. El análisis de los sectores muestra una fotografía muy parecida a lo largo de todo el 2025. El comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos es el sector con mayor número de empresas constituidas, alcanzando las 20.515, aunque supone un descenso de más del 4%. En segundo lugar se encuentra la construcción con 19.292 compañías constituidas en 2025, un 14,4% más que en 2024. En tercera posición se sitúa actividades inmobiliarias con 14,596 nuevas empresas creadas (+11,5%).