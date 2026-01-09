Los leridanos compran más de tres coches usados por cada uno nuevo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El sector de la automoción ha cerrado un buen año, con un mercado de segunda mano que sigue más que triplicando el de los coches nuevos. En concreto, el año pasado cambiaron de mano 23.555 turismo de ocasión, mientras que el mercado de estreno se situó en 7.075, lo que representa que los leridanos compran 3,3 de ocasión por cada uno nuevo.

Las patronales del sector Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores oficiales e independiente) explicaron ayer que el mercado de turismos de ocasión repuntó un 4,5%, el año pasado, mientras que si la comparación se hace con 2023, el incremento es de un 14,2%, dado que en ese año se comercializaron 20.631.

Los buenos resultados se repiten en el caso del mercado de vehículos comerciales de ocasión. El año pasado el mercado cerró con 5.088 ventas en la demarcación, lo que supone un incremento del 2,2%, mientras que si se compara con 2023 la tasa de aumento alcanza el 11,7%. De esta manera el sector de ocasión comercializó en total 28.643 unidades, frente a las 27.515 del año 2024 y las 25.185 del ejercicio precedente.

El mercado de turismos de ocasión en Catalunya alcanzó las 301.127 unidades vendidas a cierre de 2025, lo que supone un incremento del 3% respecto al año anterior, tasa que se sitúa ligeramente por debajo de la registrada en las comarcas leridanas. Durante el mes de diciembre, las ventas de turismos de segunda mano registraron un total de 31.627 unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 6,9%. A nivel nacional, por cada turismo nuevo se vendieron 1,9 vehículos usados.

En un análisis por antigüedad, los datos ponen de manifiesto cómo la renovación del parque sigue siendo una asignatura pendiente. En este sentido, si bien las ventas de modelos de entre tres y cinco años crecieron al doble de ritmo (+8,8%) que los de más de diez (+4,6%), las operaciones con estos vehículos de mayor antigüedad concentraron el 57,3% del mercado.

En concreto, el peso de los modelos más antiguos en el mercado de segunda mano explica que la edad media del vehículo usado vendido en España se sitúe en los 11 años, superando los 15 en el caso de las ventas entre particulares. Es por ello que el sector de la distribución defiende la necesidad de impulsar una estrategia eficaz de incentivo al achatarramiento que contribuya a retirar de la circulación los modelos más antiguos y contaminantes.