Los hosteleros superan por primera vez en Lleida los 11.000 asalariados

Publicado por EDUARDO BAYONA

La hostelería leridana atraviesa una etapa de máxima actividad con el relanzamiento del turismo de interior tras la pandemia y con su consolidación y posicionamiento al alza como destino en el extranjero, con un récord de 1,32 millones de visitantes en 2024 y 3,22 de pernoctaciones en 2022 que, según varios operadores de distintos subsectores como los cámping y las casas rurales, se sitúan cerca de los máximos que puede asumir la demarcación de Lleida.

Esa intensa actividad se traduce en unos niveles de ocupación inéditos en la hostelería leridana, que el año pasado alcanzó “la media anual de contratación más elevada de su historia, con 10.380 trabajadores de media mensual” y un pico que alcanzó los 11.150 en marzo, coincidiendo con el final de la temporada de nieve. Esto supone un máximo histórico mensual, según los datos difundidos ayer por la Federació d’Hostaleria de Lleida.

Esos niveles de ocupación vuelven a darse con el cierre del año y el inicio de una nueva campaña de turismo invernal, lo que sitúa a la nieve como el principal motor del sector en la demarcación en volumen de actividad y de empleo.

Esa pujanza de la actividad y del empleo asalariado en la hostelería leridana, que en una década ha pasado de una media de apenas 8.000 contratados a otra de casi 10.400 y que en los meses de menor dinamismo se acerca a los 10.000 (9.711 en noviembre pasado), “una cifra que continúa muy por encima de los valores de años anteriores”, convive con otras dos dinámicas: “un descenso suave y sostenido” de los autónomos del sector que “refleja un proceso progresivo de concentración empresarial dentro del sector”, señala la federación. Se marca como reto reducir la estacionalidad.

Los datos publicados por la Seguridad Social reflejan también un notable achique del parque empresarial en la hostelería en relación con el anterior a la pandemia que corrobora la tesis de la federación: las 1.612 empresas de restauración que operaban en Lleida en diciembre de 2019 se habían reducido a 1.462 (-150, -9,3%) y las de alojamiento caían de 336 a 290 (-46, -13,7%).