«Vine a España para buscar un futuro mejor»

Kamal Hajaja, vecino de Alcarràs, llegó a España en 2004 desde Marruecos con un contrato para trabajar en el campo. “Vine para buscar un futuro mejor”, recuerda Kamal. Su actual ocupación consiste en recoger la fruta, podar y llevar a cabo varias tareas durante la campaña de recogida. Kamal, de 49 años, nos cuenta que había trabajado como mecánico con su padre, y también en empresas de electricidad y construcción. Aunque admite añorar ciertos aspectos de la vida de Marruecos, apunta que los “bajos salarios” son el principal inconveniente del país africano y afirma que está a gusto en la provincia, por lo que no contempla por el momento volver a Marruecos o irse a otro lugar de España. “Lleida tiene muchas cosas buenas”, reconoce Kamal, que vive con su mujer y con sus dos hijas de 17 y 14 años y que está luchando contra los problemas de vivienda en la provincia.