Lala, Luis y Patricia

«Venimos a aportar y hacer mejor este país»

Patricia, Lala y Luis son tres trabajadores de la residencia Balàfia 1 de Lleida y son de Colombia, Rumania y Bolivia, respectivamente. Los tres llevan más de 20 años en Lleida y aseguran que ya han echado raíces y se sienten lleidatans. “Muchos piensan que trabajamos en el sector sociosanitario porque no tenemos estudios pero no es así, este trabajo tiene que ser vocacional y me encanta transmitir alegría a los mayores”, señala Patricia, que añade que “los migrantes venimos a aportar y hacer mejor este país”. Lala, por su parte, también le encanta ayudar a los mayores y que vino a España “en busca de una vida mejor”. “Mis hijos han nacido aquí y estamos integrados, no pienso irme a ningun lado”, añade. A su vez, Luis trabajó en la fruta, de conductor y de jardinero hasta llegar a Balàfia 1, “donde descubrí que cuidar a los mayores es mi vocación”. Admite que “a veces cuando digo de qué trabajo me miran por encima del hombro pero yo lo llevo con orgullo, todos querremos que nos cuiden cuando seamos mayores. Ha aprendido catalán y dice que “ya no me moveré de aquí, vine a arrimar el hombro y Lleida es mi casa”.