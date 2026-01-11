Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

«Ordeñaba vacas al llegar y ahora dirijo un hotel»

Mihaela Lengyel, vecina de La Seu, salió de su país hace 22 años. Cuenta que huyó de Rumanía “en busca de una mejora económica y para alejarme de la corrupción”. Recuerda que llegó con su marido y empezaron a trabajar los dos ordeñando vacas en una granja. “Era muy duro, quería irme, era un trabajo muy poco valorado y no me gustó nada”, recuerda. Aguantó 9 meses y luego ya encontró el trabajo en el sector de la hostelería, en el Hotel Nice de La Seu, donde todavía hoy permanece, aunque en un puesto muy diferente al que tenía cuando empezó. “Me siento muy realizada porque yo sola he sido capaz de llegar donde estoy ahora”, explica emocionada. “Me contrataron como camarera de habitaciones, limpiando, durante 10 años, luego estuve 7 años en recepción, y ahora llevo un año y medio como directora del hotel”, dice. El establecimiento tiene 15 trabajadores.“Es una responsabilidad muy grande que asumo con mucho compromiso”, dice. Lengyel puesta por “reducir horarios y horas extras porque los trabajadores de este sector también necesitamos vida privada”, concluye.