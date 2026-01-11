Violeta, Juan, Moad y Samba

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

«Asumimos el trabajo que los de aquí no quieren»

“La inmigración es un fenomeno sano y necesario para cualquier país porque genera riqueza, mantiene la población y facilita la diversidad, pero el que viene debe querer integrarse y el país de acogida facilitar esta integración”. Así de claro se muestra Moad, un marroquí-leridano que lleva 28 años en Lleida, ha trabajado en múltiples sectores y actualmente lo hace en Ilnet. En esta empresa, que se encarga de la limpieza viaria y la recogida de basuras de Lleida, hay una nutrida presencia migrante en su plantilla. “Al final hemos asumido los trabajos que los de aquí no quieren hacer, puede parecer duro decirlo, pero es así”, dice Moad, que lamenta que la migración “se ha convertido en una arma política más en la que se nos generaliza a todo un colectivo”. Con Moad también trabajan Juan Andrés (Colombia), Violeta (Rumanía) y Samba (Mauritania), que llevan más de 20 años en Lleida. Juan Andrés, que durante varios años trabajó en la fruta hasta que entró en Ilnet, señala por su experiencia laboral que los migrantes “somos necesarios y queremos poner de nuestra parte, yo estoy orgulloso de mi trabajo y, cuando me jubile, me quedaré en Lleida sin duda”, explica Juan Andrés. “Somos una parte básica de la economía de este país y aquí soy feliz, aunque veo que actualmente en la sociedad hay mucha rabia contra los demás y los migrantes somos uno de sus blancos”, lamenta Violeta, que durante dos décadas trabajó en sectores como la fruta, el cuidado de personas mayores y limpieza. Por su parte, Samba admite que “estoy muy a gusto en Lleida, he podido crear una familia y esta ciudad me lo ha dado todo”. Destaca que “la migración es una oportunidad para todos, pero la clave para el que viene aquí es que se debe integrar eso es lo primero, hay que conocer, aprender y, si puedes, adoptar las costumbres de la tierra que te ha acogido por respeto y agradecimiento”.