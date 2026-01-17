La carga burocrática cuesta a los autónomos leridanos 110 millones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La carga burocrática que soportan los más de 36.600 autónomos de la demarcación de Lleida le cuesta anualmente al colectivo unos 110 millones de euros y 7,3 millones de horas. Así lo denuncia la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que explica que cada trabajador por cuenta propia destina en Catalunya una media de 200 horas al año exclusivamente a hacer trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social. Esta dedicación no solo supone una pérdida de tiempo productivo, sino que tiene un impacto económico directo, aseguran. Teniendo en cuenta un coste medio de 15 euros por hora, estas 200 horas anuales representan un coste de 3.000 euros por autónomo.

Según los cálculos de ATA, en una actividad donde la jornada media es de 47 horas semanales, el autónomo dedica cuatro horas de su negocio o de su descanso para cumplir con la administración. El 92% señala en el barómetro de ATA de cierre de 2025 que las trabas burocráticas han subido en el último año, lo que no solo supone un coste añadido, sino que merma drásticamente su capacidad de conciliación. De hecho, la reducción de la burocracia, pasando de cuatro declaraciones fiscales a dos o incluso a una anual, como principal ejemplo, es una de las tres medidas urgentes que han marcado los autónomos como prioritaria en el último barómetro.

La situación se agrava para aquellos que tienen trabajadores a su cargo. Para estos, el aumento de la carga administrativa es exponencial, ya que a sus trámites personales como autónomo deben sumar todas las obligaciones laborales y normativas propias de los empleadores, que son cada vez más complejas y exigentes.

Por todo ello, ATA Catalunya pide a la Administración que “nos escuche, que entienda nuestra realidad y que legisle y actúe en consecuencia”.

Paralelamente, la Generalitat informó que el departamento de Empresa destinará este año 30 millones de euros a ayudas a trabajadores autónomos a través de tres iniciativas de las que se beneficiarán 3.700 personas. El programa que más presupuesto recibirá será el TU+1, con 13,8 millones para subvencionar la contratación indefinida por parte de trabajadores por cuenta propia sin asalariados a cargo de 704 parados. El programa para la Autoocupación de jóvenes recibirá 14,1 millones y el Consolida’t 1,5 millones.