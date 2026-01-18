El aceite de Lleida atrae a jóvenes que buscan calidad, precio justo y km 0

Las ventas de aceite en la Fira de l’Oli de Les Borges aumentan respecto a las del año, según cooperativas, productores y molinos privados, que valoran de forma positiva el volumen de visitantes que se interesan por el producto de calidad, precio justo y de km0. La mayoría de compradores llegan de distintos puntos de la geografía catalana.

El aceite de oliva virgen extra elaborado en la demarcación de Lleida gana terreno entre los consumidores jóvenes, especialmente aquellos que valoran la calidad, el origen local y precio ajustado. Así se desprende de la demanda de aceite en la 29 Fira de l'Oli Verge Extra de Les Borges Blanques, que este fin de semana ha incrementado el volumen de ventas y la presencia de visitantes de las distintas provincias catalanas. El presidente de la DOP Les Garrigues, Enric Dalmau, aseguró que las ventas de esta edición “están siendo una sorpresa”, destacando el creciente interés por los envases de medio litro y un litro, en detrimento de las tradicionales garrafas de dos y cinco litros, aunque también tuvieron su clientela. “Cada vez más los compradores priorizan la calidad y el producto bien elaborado, sin mirar tanto el precio” coincidieron varios productores. También los titulares de molinos particulares como Albium de L’Albi, apuntaron que muchos clientes llegan a la feria teniendo muy claro el producto que quieren adquirir. “Lo conocen de otros años o saben que ha obtenido algún galardón”, explicaron. “La mayoría preguntan por todo el proceso de elaboración y los costes para valorar el producto final”.

El alcalde de Les Borges, Josep Farran, destacó que “la feria ya no es solo un punto de venta, sino un espacio de cultura del aceite, donde se habla de gastronomía, paisaje y solidaridad”. A pesar de la lluvia, la jornada reunió a numeroso público que participó en actividades divulgativas y degustaciones centradas en el valor del aceite de oliva virgen extra.

La vertiente solidaria de la feria se mantuvo con el encuentro “Sembrant solidaritat”, que reunió a productores de las Terres de l’Ebre y de Cisjordania, y con el Aplec & Oli, una caracolada popular cuyos beneficios se destinarán al municipio de Santa Bàrbara para ayudar a paliar los daños de la última dana. Además, el proyecto “Arrels que uneixen terres” reafirma el compromiso del certamen con la defensa de la tierra y la producción de aceite en Palestina.

En cuanto a una de las actividades centrales del día de ayer destacaron las demostraciones de cocina y catas de la mano de cocineros de altura como Pep Moreno del restaurente Deliranto de Salou; Ada Parellada del restaurante Semproniana de Barcelona o de los leridanos Montserrat Guardiola del restaurante Celler del Roser, Mercè Camins, del Bellera de Lleida; Jordi Pallàs del restaurante Aimia de Lleida, o Marc Raluy del Saroa de Lleida. Asimismo, se ofrecieron ocho catas de aceite en la Oleoteca para descubrir las diferentes vertientes del aceite de oliva virgen extra.

Aceite y Turrón: productos de territorio y con sellos de calidad

Con la voluntad de generar complicidades entre productos que comparten valores como la calidad, la artesanía y el reconocimiento de origen, la DOP Garrigues se hermanó con la IGP Torró d'Agramunt. El presidente de la DO Garrigues, Enric Dalmau, como el presidente de la IGP Torró d'Agramunt, Fèlix Valero, destacaron que ambos sellos protegen productos vinculados al territorio.