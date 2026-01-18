El Link UP tendrá un impacto de 3 millones en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

LoCowork la Mitjana y el Palau de Congressos de Lleida acogerán los días 25 y 26 de marzo la tercera edición del Link Up Fest, consolidándose como uno de los acontecimientos boutique de emprendimiento e inversión más relevantes de España, explica la organización. El encuentro contará con cerca de 700 asistentes y superará los 3 millones de euros de inversión, acuerdos e impacto directo que generó en la edición anterior.

Está prevista la asistencia de unos 700 profesionales (emprendedores, inversores, directivos C-level y corporates) procedentes de toda España apostando por tres valores diferenciales: su modelo boutique (calidad sobre cantidad), la movilización activa del ecosistema empresarial local, y su apuesta por contenido de valor accionable (casi 50 ponentes de primer nivel más 9 clínics prácticos, una de las novedades de la presente edición).

“Hace tres años nos preguntábamos por qué las provincias de Lleida y Huesca no tenían ecosistemas de emprendimiento e innovación”, explica Jordi Bernat, responsable de Link Up. “Este año ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, nos da apoyo como Main Sponsor junto con CaixaBank y Grupo Vall Companys. Tenemos 55 inversores confirmados de Barcelona, Madrid y València. Y tenemos startups leridanas como Nema Health y Agrin’Pulse que han cerrado casi 2 millones en rondas de inversión. El ecosistema ya es una realidad, y lo mejor es que el potencial, como se vio en el Agrobiotech Innovation Forum, es enorme”.

Uno de los valores diferenciales de Link Up Fest frente a otros acontecimientos es la participación activa del ecosistema empresarial local. No se trata de un acontecimiento “que pasa a Lleida”, sino de uno acontecimiento “que construye el ecosistema leridano” con empresas del territorio como protagonistas como Grupo Vall Companys, PMP, Ingroup, Level 4, Use It, Aritmos, Soluzión Digital, Becquel, Mi Novaliança, o Up2You, organizadores del acontecimiento, entre otros.