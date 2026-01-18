El precio del aceite de oliva se estabiliza después de dos años de intensas subidas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El precio del aceite de oliva empezó a estabilizarse el pasado 2025 después de dos años de intensas subidas debido a la tormenta perfecta que se generó en las anteriores campañas, marcadas por una caída extrema de la producción debido a la sequía, a la que se unió un fuerte repunte de los costes energéticos, el transporte y el envasado, principalmente por la guerra en Ucrania. Entre julio de 2022 y abril de 2024 las cotizaciones en origen del aceite de oliva virgen se llegaron a disparar más de un 170%, según los datos del ministerio de Agricultura, pasando de rondar los 3,4 euros el kilo a alcanzar los 9,4 euros por kilo. Desde ese pico, no obstante, los precios se fueron moderando y estabilizando a lo largo de 2025, tras una campaña donde se pudieron recuperar niveles de producción. Actualmente, el precio del aceite de oliva virgen extra en origen ronda los 4,5 euros el kilo, tras experimentar desde el inicio de la nueva campaña una ligera subida ante la previsión de que la cosechas y el rendimiento de este año no alcancen los niveles esperados, aunque la producción se normalice.

El presidente de la DOP Les Garrigues, Enric Dalmau, que pronostica este año una campaña “excelente” que doble la producción del 2024, espera que este año los precios se mantengan estables. “Una caída superior a la ya registrada sería inviable para el sector, porque los costes de producción son cada vez más elevados”. Dalmau explicó que su aceite se vende muy por encima que el precio marcado a granal que recoge el ministerio. “Nosotros lo envasamos, y eso tiene un valor añadido”, afirmó.

Por su parte, el CEO de Grup Pons, Eduard Pons, destacó que el pico de precios en 2024 provocó que se redujera tanto el consumo nacional como el de otros países y señaló que este año las previsiones han bajado de 1.800 millones de kilos a 1.200 , algo más de un 30%. Pons apuntó al cambio climático como el responsable de las producciones descontroladas. En relación con la modernización, Pons –cuya empresa ha destacado por su innovación– pidió un cambio de mentalidad para apostar por cultivos modernos. “Estamos en las antípodas”, manifestó sobre la situación en Lleida. Pons remarcó que “sabemos que el territorio es bueno” pero lamentó las dificultades impuestas por la admnistración y la opinión pública.