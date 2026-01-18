Los propietarios de Rodi compran a Michelin el 20 por ciento de los talleres

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las familias Esteve, Llopis y Llovera, pasarán a tener el cien por cien del capital de Rodi Motor Service al recomprar el 20% del capital a la francesa Michelin, según publicó ayer La Vanguardia y confirmaron fuentes de la empresa a este diario. Michelin, que tiene su propia red de talleres con Euromaster, entró en el capital de la empresa leridana en 2011. Ahora, se daba la situación de que eran socios en Rodi y competencia la vez con la propia red del gigante galo. Sin embargo, mantendrán su asociación en otras ramas de negocio en las que, explica el rotativo, van de la mano, como es el caso de Nex, distribuidor mayorista de neumáticos, y OK24Horas, de asistencia en carretera.

Rodi cuenta en la actualidad con 180 talleres y 2.000 empleados distribuidos en toda España, además de Portugal y Andorra. El año pasado cerró con una facturación cercana a los 310 millones de euros, con un repunte del 12% de las ventas y del 10% del ebitda. Buena parte del impulso se atribuye a la compra a principios del año pasado de los 14 talleres de la gallega Salco. Además, acaba de cerrar la compra de un quinto taller en Portugal. Dentro de su plan de futuro mantiene su política de crecimiento co compras en función de las oportunidades del mercado.