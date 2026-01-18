Récord de operaciones en el aeropuerto de Lleida-Alguaire y de pasajeros en el de Andorra-La Seu en el 2025

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Se aeropuertos de Lleida-Alguaire y Andorra-La Seu d'Urgell han cerrado en el 2025 con récords de actividad. La infraestructura aeroportuaria de Ponent ha acabado el ejercicio con un récord de 42.029 operaciones, un 50% más que el año anterior y encadenando tres años de subidas. El total de pasajeros se ha incrementado un 36% hasta los 53.848 usuarios, la tercera mejor cifra de la historia gracias a la consolidación de la actividad comercial. Por otra parte, el aeródromo de los Pirineos ha registrado un nuevo récord anual con 19.160 viajeros (+18%), gracias a las conexiones regulares con Palma y Madrid. Desde el 2019, los pasajeros en el aeropuerto de Andorra-La Seu se han casi multiplicado por cinco.

En total, 73.008 personas han hecho uso de estas infraestructuras gestionadas por la Generalitat, un 30% más que el año 2024, mientras que el número de operaciones de vuelo se ha situado en 48.394 (+45%). Este crecimiento se explica, principalmente, por el aumento de la actividad al aeropuerto de Lleida-Alguaire, que concentra la mayor parte de las operaciones y pasajeros, así como por la evolución positiva del aeropuerto de Andorra–La Seu de Urgell, que sigue consolidando sus conexiones regulares.

Lleida-Alguaire: Récord absoluto de operaciones e impulso comercial

Durante el 2025, el aeropuerto de Lleida-Alguaire ha contabilizado 42.207 movimientos de vuelo, superando ampliamente los 35.091 registrados en el 2021 e incrementándose un 50% con respecto a los 28.112 del 2024. Con respecto a los pasajeros, la infraestructura ha sumado 53.848 viajeros, situándose como su tercera mejor marca, sólo por debajo de las cifras alcanzadas en el 2010 (54.792) y en el 2019 (58.614). El crecimiento viene marcado por la consolidación de rutas como la de Air Nostrum con destino Palma de Mallorca, con operativa semanal todos los viernes, domingos y el lunes, así como los quieres de verano cabe en Ibiza y Mahón.

Otro elemento a destacar es la colaboración con el turoperador polaco Itaka, con llegadas desde Polonia cada viernes entre el 18 de enero y el 21 de marzo de 2025, y la puesta en marcha de vuelos chárter desde el territorio, incluyendo un viaje directo en El Caire en septiembre de 2025. Los vuelos chárter han crecido con la vinculación a traslados de equipos deportivos y la programación de salidas especiales. Se espera, además, el retorno de Quality Travel para la temporada de invierno 2026, que conectará el territorio con Noruega y Suecia a través de paquetes de esquí con vuelos directos durante febrero y marzo de 2026.

Nueva residencia para pilotos, mantenimiento aeronáutico y apuesta por la innovación

El 9 de septiembre de 2025, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, estrenó la residencia de pilotos de Lleida-Alguaire, actualmente destinada a una cincuentena de alumnos, después de que el proyecto se iniciara con una treintena el año anterior. Durante este ejercicio, se ha sumado la presencia de la empresa especializada en mantenimiento de aeronaves MITS, que prevé ampliar su actividad con nuevos hangares.

Con respecto a la movilidad avanzada, el aeropuerto ha participado durante el 2025 en ensayos dentro del proyecto europeo Niu.link, con pruebas de corredores aéreos para drones y sistemas de Advanced Air Mobility (AAM), y en experimentos con hidrógeno líquido y puntos de recarga eléctrica de aeronaves, demostrando el compromiso con tecnologías limpias y nuevas formas de transporte sostenible.

Andorra – La Seu: Máximo histórico de pasajeros y ampliación prevista

En paralelo, el aeropuerto de Andorra-La Seu ha sumado 19.160 pasajeros en el 2025, el mejor registro en su trayectoria, impulsado por las conexiones habituales con Madrid y Palma —dos veces por semana—, lo que supone una subida del 18% respecto de los 16.188 viajeros del 2024. Con respecto a movimientos, ha alcanzado 6.187 vuelos, un aumento del 15% en comparación con el año pasado.

Con la demanda creciente de espacios para hangarage, el aeropuerto iniciará en el 2026 un proyecto de ampliación con nuevos hangares sobre 7.200 m²; actualmente, los 19 hangares adjudicados ya están llenos o en construcción. Destaca también el acuerdo cerrado durante el 2025 entre el aeropuerto y los operadores de parapente de Organyà, la DGAC, el AESA y la Federación Aérea Catalana para compaginar la actividad de parapente con la del aeropuerto: se prevé la instauración del control aéreo el verano de 2026.

Finalmente, el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) ha iniciado este año la construcción de sus primeras instalaciones propias en el aeropuerto de Andorra-La Seu, con el objetivo de situar una base de 45 profesionales, reforzando así la estrategia operativa y de servicios en el Pirineo.