La compraventa de viviendas en Lleida aumenta un 3,2% en noviembre

La compraventa de viviendas en la provincia de Lleida cerró noviembre con 581 operaciones, un 3,2% más que el mismo mes del 2024, según los datos provisionales de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del Instituto Nacional de Estadística (INE). El conjunto de Catalunya registró 8.794 transacciones, un 2,3% más que en noviembre del año anterior. De esta manera, las compraventas en Catalunya encadenan tres meses de incrementos interanuales, aunque el crecimiento se ha ido moderando (+3% en octubre y +6% en septiembre). Las cerca de 8.800 operaciones de noviembre también representan un máximo en este mes desde el 2022, cuando se registraron 8.897 operaciones.

Por demarcaciones, Barcelona fue la única donde bajaron ligeramente respecto del año pasado (-0,13%), mientras que aumentaron en Girona (+7,1%) y Tarragona (+7,8%), aparte del incremento del 3,2% de Lleida.

En el conjunto del Estado español, las compraventas aumentaron un 7,8% anual, hasta las 58.646 operaciones. El 93,6% eran libres y el 6,4% protegidas; a la vez que el 21,8% de obra nueva y el 78,2% de segunda mano.