Adif reduce, de manera temporal, la velocidad del AVE Madrid-Barcelona a 160km/h en un tramo de unos 200km

Adif reduce temporalmente la velocidad máxima de los operadores ferroviarios de alta velocidad a 160 kilómetros por hora en un tramo de 187 kilómetros de la línea Barcelona-Madrid. Según han confirmado fuentes del gestor de infraestructuras, la limitación de velocidad es temporal y se aplica al tramo entre Mejorada del Campo, localidad próxima a Madrid, y Cetina, a 30 kilómetros de Calatayud. La decisión de Adif se ha producido después de que los maquinistas reportaran baches en el tramo afectado. Esta noche técnicos de mantenimiento revisarán la infraestructura y, “si todo está bien” se eliminará la limitación. La instrucción llega dos días después del accidente ferroviario de Adamuz, que ha provocado a 41 víctimas mortales, las causas del cual todavía se están investigando.

En paralelo a la iniciativa de Adif, los maquinistas de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid están extremando precauciones a la hora de circular y regulando la velocidad cuando detectan vibraciones. Tal como recuerda el sindicato mayoritario, Semaf, los conductores de trenes tienen la potestad de disminuir la velocidad si la causa lo justifica.

Fuentes del Ministerio de Transportes han relativizado la afectación que podrá tener esta limitación y han augurado que es “casi seguro” de que la circulación devolverá a la normalidad este miércoles. En este sentido, desde el departamento que dirige Òscar Puente han afirmado que la situación es un “movimiento de Semaf para boicotear la operativa ferroviaria y aprovechar el momento” ya que no se puede revisar la infraestructura hasta la noche.

El sindicato denunció en agosto por carta en Adif y en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) el estado de algunas vías de alta velocidad después de que se detectaran fisuras en trenes Avril de la flota de Avlo. En la misiva, los representantes de los maquinistas pedían que en los tramos con más vibraciones la velocidad máxima se bajara a los 250 kilómetros hora con una limitación temporal de velocidad a fin de que los técnicos del gestor lo arreglen.

Fuentes del sindicato han confirmado que el punto “más conflictivo” de la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona es el que se ha limitado este martes.