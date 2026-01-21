Bellpuig debate la falta de relevo en el campo

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Bellpuig inauguró ayer su 39 Semana Agraria, centrada en un tema que preocupa al sector: la falta de relevo generacional. Josep Dadón, responsable de Desarrollo Rural de la conselleria de Agricultura, presentó datos de la última década y explicó algunas acciones impulsadas, entre ellas el proyecto de acompañamiento integral Catifa Vermella. Entre 2015 y 2019 se incorporaron 2.523 jóvenes, mientras que entre 2020 y 2024 la cifra cayó a 1.329. Para revertir la tendencia, Agricultura ha incrementado la ayuda de la prima base para nuevas incorporaciones de 22.000 a 30.000 euros, mejorado la financiación a jóvenes y promueve iniciativas innovadoras como los Espai Test, que permiten a personas procedentes de otros sectores probar la actividad agraria. Gemma Roig, de la oficina comarcal del Urgell, detalló las ayudas disponibles.