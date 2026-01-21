Los costes laborales hacen perder autónomos a Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, denunció ayer la “indefensión” ante la administración que sufren los autónomos, empujados a una “expulsión del mercado”. Así lo dijo en la jornada La reforma que els autònoms necessiten en la sede de COELL en Lleida, en la que participaron su presidente, Josep M. Gardeñes, el presidente de FECOM, Rafael Oncins, y el presidente de AMALL, Pere Roqué.

Sobre la situación en Lleida, Ferrero destacó que es la única provincia que perdió autónomos en España en 2025, con 168. Apuntó que una de las principales causas es la presencia de sectores –como la agricultura– con una gran mayoría de empleados que cobran el SMI, dado que han sufrido un gran aumento de los costes laborales, además de la incertidumbre por el acuerdo con Mercosur y la burocracia.

En relación a la propuesta de subir el SMI hasta los 1.221 euros, Ferrero explicó que “el 63,17% de los autónomos cobrarán por debajo” en 2026, y denunció que “somos los nuevos pobres”. “Nos están intentando vender un Ferrari con la protección de un Seat”, dijo. Ferrero, además, remarcó que en España el 96,5% de los nuevos autónomos son extranjeros y apostó por la ampliación a no familiares de la figura del autónomo colaborador para paliar la falta de relevo generacional.