Ordeig adelanta que aparecerán más jabalíes positivos en PPA

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, avanzó ayer que habrá más jabalíes positivos en peste porcina africana (PPA) porque hay casos sospechosos “pendientes de confirmar”.

En una comparecencia en la comisión de Agricultura en el Parlament de Catalunya, detalló que hasta el momento analizaron 863 jabalíes, de los que 64 se confirmaron como positivos.

Explicó que actualmente existen unas 300 personas trabajando sobre el terreno y se han intensificado las capturas, sobre todo en el primer radio.

En este sentido, Ordeig espera que se pueda activar a las sociedades de caza “en los próximos días” para que puedan entrar en la zona de los 6 a los 20 kilómetros del perímetro establecido.

El conseller también celebró que las 59 granjas que se encuentran dentro del radio afectado siguen sin ningún positivo.

En cuanto al origen del brote, el Govern sigue esperando, por un lado, la secuenciación de dos muestras del IRTA CReSA que llevaban cinco años congeladas y, por otro, el análisis del virus por parte del laboratorio europeo, que es el que se tomará como concluyente. Sin embargo, todavía no saben que ha provocado el origen del brote.

Organizaciones agrarias

Unió de Pagesos, JARC y Asaja pidieron en su comparecencia en la comisión en el Parlament un plan de revacunación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) para este año, después de que las restricciones se hayan vuelto a aplicar a algunas granjas catalanas por culpa de un nuevo positivo. Lamentaron “falta de prevención” de la Generalitat ante la presencia de la enfermedad en Francia y reclamaron medidas para hacer frente a la situación actual, apostando por la vacunación preventiva.