El campo vuelve a las calles en protesta por recortes de la PAC y Mercosur - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

Agricultores y ganaderos de varios puntos del Estado volvieron a tomar las calles con sus tractores, que tienen previsto seguir hasta el viernes, en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur, a pesar de la reciente paralización de este pacto por parte del Parlamenteo Europeo, al considerar que ambos factores podrían agravar la situación crítica que atraviesa el campo en España.