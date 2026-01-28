Cortan de nuevo la AP-7 en Gelida en dirección sur por los trabajos de rehabilitación de la autopista

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La autopista AP-7 se ha vuelto a cortar este miércoles en Gelida en un tramo de tres kilómetros y medio en sentido sur porque los trabajos sobre el talud hundido afectan a los tres carriles. Lo ha explicado el director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Ramon Lamiel, que ha asegurado que el corte lo ha pedido el Ministerio de Transportes, después de comprobar que la excavación que se está haciendo hasta llegar a terreno estable afecta también parte del carril de la derecha, que hasta ahora estaba abierta. Lamiel ha marcado un "horizonte de quince días" desde el inicio del corte para completar la obra, sujeto a las condiciones meteorológicas. El corte afecta al tramo entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia y el SCT desvía el tráfico por la carretera A-2.

Desde el SCT recomiendan, en caso de tener que pasar por esta autopista, coger alternativas al AP-7 como la ya nombrada A-2, que si se coge la C-15 permite reanudar la AP-7 en Vilafranca del Penedès; la C-32 por los Túneles del Garraf, que volverá a ser gratuita; la B-24 y l'N-340.

Lamiel ha remarcado que el corte se ha hecho después de que el Ministerio de Transportes lo haya pedido por cuestiones logísticas en los trabajos de excavación sobre el talud hundido y no para que la circulación por los carriles que ya se habían reabierto no sea segura. Se está excavando el talud hundido hasta que se encuentre terreno estable, ha indicado al director del SCT, y se tendrá que excavar parte del carril de la derecha. Así, para continuar los trabajos también se tiene que trasladar la maquinaria hacia otros carriles. En todo caso, Lamiel ha descartado que pueda quedar en algún momento afectado el sentido norte.

La AP-7 quedó cortada en sentido sur entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia por motivos de seguridad después del accidente ferroviario mortal del 20 de enero pasado en Gelida, en el que un muro de contención de la autopista cayó sobre un tren y provocó la muerte de un maquinista en prácticas y varios heridos. El corte se hizo al día siguiente del trágico suceso a petición del Ministerio de Transportes para prevenir riesgos ante la posible inestabilidad del terreno y de la infraestructura.

En un primer momento se interrumpió totalmente la circulación en esta zona en sentido Tarragona para que los técnicos pudieran inspeccionar el estado de la vía. La medida obligó a activar desvíos y recomendar rutas alternativas, con afectaciones importantes a la movilidad.

El sábado al mediodía se reabrió un carril en sentido sur a la altura de Martorell, después de que los técnicos del Ministerio de Transportes que estaban evaluando el talud que cedió aseguraron que hacerlo era "perfectamente seguro" porque el hundimiento fue en la parte exterior y no al suelo de la autopista. De esta forma, se pudo recuperar una circulación limitada mientras continúan los trabajos de reparación de las estructuras estropeadas. Lamiel explicó que la apertura de los otros dos carriles, los de la derecha y que son los que están más junto al área del accidente, era cuestión "de días".