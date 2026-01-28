El PSC replica la demanda de Junts de detener el traspaso de Rodalies: "Al revés, lo aceleraremos"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha rechazado la propuesta de Junts de detener el traspaso para hacerlo “integral”: “no acabaremos en el traspaso, al revés, lo aceleraremos”. Así lo ha defendido en el turno de réplica durante el pleno del Parlament, donde ha intervenido en lugar del presidente, a Salvador Illa, que continúa hospitalizado en la Vall d'Hebron. De esta manera, ha asegurado que lo que el país “necesita” es el traspaso de la gestión. Respondiendo a ERC, que ha reclamado que el Estado asuma el coste económico y las responsabilidades del caos de Rodalies, Dalmau ha explicado que están trabajando, así como en el consorcio de inversiones. El conseller también ha adelantado una proposición para aumentar las sanciones por los actos vandálicos sobre los trenes.

“No acabaremos con el traspaso, al revés, lo aceleraremos, no nos detendremos con el traspaso”, ha reivindicado Dalmau ante las palabras de la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, que ha tildado de “falso” el traspaso, por lo que ha pedido pararlo. En esta línea, el conseller ha asegurado que el Govern no se detendrá y cumplirá con todos los acuerdos pactados con el resto de formaciones políticas, como ERC.

Así, también ha querido responder a las peticiones de ERC, encabezadas por la exconsellera de Territorio Esther Capella. En su turno, la portavoz ha pedido al Govern que reclame que el Estado asuma el coste económico y las responsabilidades del caos de Rodalies. En este ámbito, ha dicho que están trabajando: “Somos muy cuidadosos de cuál ha sido el conjunto de gastos que ha significado para el conjunto de la sociedad catalana”, ha lamentado.

Pintadas en los trenes

Dalmau también ha cogido “el guante” al PP y ha dicho que llevarán una proposición de ley para aumentar las sanciones para realizar actos vandálicos que limiten “la capacidad de movilizar los trenes”. Así, se aplicarán sanciones de hasta 90.000 euros para aquellas personas que haciendo pintadas.

Los trenes no pasarán “por encima” del aeropuerto

Por otra parte, el conseller con funciones de presidente de la Generalitat también ha asegurado a los Comunes que el aumento de las inversiones en el ámbito ferroviario no irán en detrimento de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

“No quiero tener la misma situación que hemos tenido con el tráfico ferroviario con el tráfico aeroportuario. La cuestión de la ampliación del aeropuerto para nosotros lo hemos explicado muchas veces. Forma parte también de una prioridad del país. No pasará por encima de los trenes”, ha asegurado.