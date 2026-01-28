Sube el precio del pollo pese a los casos de gripe aviar

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos valoró ayer positivamente la marcha del sector avícola catalán durante el año pasado, en el que “el precio, la producción y el equilibrio con el producto” han acompañado los buenos resultados pese a los brotes de gripe aviar, actualmente controlados. Así lo destacó el responsable nacional de Aviram de la Unió de Pagesos, Jordi Vilamajó, que señaló que las granjas y el departamento de Agricultura están haciendo bien las cosas.

En este sentido, el responsable de UP afirmó que los casos de gripe aviar en Catalunya no han influido en el precio del huevo, que se ha encarecido un 27%, sino que el incremento se debe “al contexto europeo e incluso mundial”. El precio del pollo vivo también ha aumentado, un 1% en el caso del amarillo y un 3% en el blanco, frente a los precios de 2024. La gripe aviar no es el único motivo del aumento de precios: la fuerte demanda de producto agrícola, la falta de oferta y los cambios en los hábitos de consumo también han contribuido a ello.

Por otra parte, la organización agraria pidió a las instituciones ayuda para garantizar el relevo generacional en las granjas.

Además, UP denunció que el acuerdo entre la UE y Mercosur, con el que “entran productos en el mercado con condiciones diferentes”, es “una estafa para el sector y para la sociedad”.