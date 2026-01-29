El gobierno español pacta subir el sueldo mínimo un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales brutos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ministerio de Trabajo ha pactado este jueves por la tarde con los principales sindicatos españoles una subida del sueldo mínimo interprofesional del 3,1% para el 2026, hasta los 1.221 euros mensuales brutos. El Consejo de Ministros tiene que aprobar el aumento, que tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero. El acuerdo no ha contado con el apoyo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que esta mañana veían "intervencionista" la propuesta del gobierno español de compensar fiscalmente el aumento a las empresas en un intento de sumar la patronal en el acuerdo. El pacto establece, también, que el sueldo mínimo seguirá exento de tributar IRPF. Desde el 2018, este salario ha subido un 66%, desde los 736 euros de entonces en los 1.221 pactados ahora.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha lamentado después de la reunión de la mesa de diálogo social donde se ha pactado la medida no haber podido sumar la patronal en el acuerdo. "Hemos negociado, nos hemos dejado la piel, hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que nos pudieran acompañar, pero finalmente no ha sido posible".

"Me da pena que la patronal haya quedado fuera del acuerdo. Hay pocas dudas sobre el acierto de la medida que los trabajadores tengan sueldos dignos. Todavía tenemos 20 puntos de diferencia salarial con Europa. El país que más empleo genera tiene derecho en que los trabajadores cobren igual que sus colegas europeos", ha reflexionado.

En paralelo, Pérez Rey ha explicado que Trabajo "ha asumido el compromiso" de hacer una reforma vía decreto ley para que los complementos salariales que ya estén cobrando las personas que reciben el SMI no puedan ser absorbidos por el aumento de sueldo.

"No es posible que los 37 euros se pierdan por el camino y no lleguen en el bolsillo de los trabajadores", ha dicho el secretario de Estado. "Si alguien tiene derecho a cobrar, por ejemplo, un plus de peligrosidad, tiene derecho a cobrarlo antes y después del aumento del SMI", ha puntualizado.

Pérez Rey también ha dado por hecho que el aumento del SMI se podrá hacer a través de un real decreto y que no hará falta que pase por el Congreso.

Sueldo de subsistencia

Después de la reunión de la mesa de diálogo social, el secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha recordado que "lo que hay sobre la mesa es garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores que ganan menos", y ha subrayado que el SMI es "un sueldo de subsistencia, el 60% del salario medio del país."

Por eso ha considerado un "insulto a la inteligencia" que la patronal se oponga a un aumento del 3,1% cuando "en los convenios colectivos han pactado en el 2025 subidas del 3,52%".