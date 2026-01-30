El sector agrario advierte que Mercosur pone en peligro su futuro

Publicado por A.G.B. Lleida Creado: Actualizado:

Incertidumbre, desequilibrio, desigualdad, externalización e impacto negativo. Estas fueron algunas de las palabras o expresiones que más se escucharon ayer en el acto ‘Impacte de l’acord Mercosur en el sector primari: reptes i alternatives”, organizado por Esquerra Republicana que se celebró en la sala Alfred Perenya de Lleida. Un acto que contó con la participación de la eurodiputada Diana Riba y el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

“Estamos a favor de acuerdos internacionales justos y este no lo es. Sufrirá el sector primario de Catalunya y de toda Europa. Creemos que supondrá subcontratar nuestra soberanía alimentaria a terceros países. Llegarán productos a bajo coste, que no tendrán las mismas garantías. Estamos trabajando para que se paralice”, afirmó Diana Riba. Por su parte, Oriol Junqueras dijo que “con este acto queremos demostrar nuestro apoyo y defensa del sector y nuestros consumidores”. Sobre lo que pretenden, el presidente de ERC dijo: “es muy sencillo, lo que se exige a nuestra payesía se exija a todo el mundo”. El acto incluyó una mesa redonda con actores del sector, que analizaron el acuerdo. Raquel Serrat, coordinadora de Unió de Pagesos, aseguró que “supondrá un impacto negativo y mucha inseguridad para el sector agrario, que estará desprotegido”. Por su parte, Jordi Vidal, de JARC, dijo que “Europa solo busca alimentación barata a cualquier precio. ¿Cuál es el objetivo de este acuerdo? No lo vemos claro”, y argumentó que los productores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) “no juegan con las mismas reglas. Por su parte, Ramon Sarroca, presidente de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), dijo que “tememos que se aplicará en poco tiempo” y añadió que “se debe exigir una política de seguridad alimentaria”. A su vez, Jaume Saltó, presidente de la Cámara de Comercio, dijo “debemos tener con las mismas condiciones. Hay que fomentar que no haya desigualdades que generen un desequilibrio”.