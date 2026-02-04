La Audiencia Nacional multa al jefe de Lleida.Net por manipular la bolsa

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia Nacional ha ratificado la multa de 75.000 impuesta por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) a S.S.S., presidente y jefe ejecutivo de la firma tecnológica Lleida.Net (Lleidanetworks Serveis Telemàtics), como autor de una infracción grave en el mercado bursátil.

El ejecutivo fue sancionado por “transmitir señales falsas y engañosas” sobre el valor de las acciones de la compañía a través de un canal oficial del BME MTF Equity, la bolsa alternativa de Bolsa de Madrid, el 25 de abril de 2022.

Concretamente, S.S.S. difundió ese día por ese canal una nota en la que aseguraba que una resolución del Tribunal Supremo obligaba a un fondo de inversión a poner “en las próximas semanas” a su disposición o a la de “quién él indique”, un paquete de 3.413.680 acciones (el 21,27% del capital de la compañía) a un precio de 1,7761 € por participación, cuando la cotizacion estaba en 4,27. El precio de mercado era de 11.162.733 euros y el de la operación se situaba en 6.063.037, indicaba el comunicado.

La sentencia de la Audiencia Nacional, recurrible ante el Supremo, señala que en esa comunicación el ejecutivo “omitió, sin justificación alguna, hechos objetivos y determinantes para permnitir valorar, en sus justos efectos, el auto del Tribunal Supremo”. Además, añade, incluyó en la nota “apreciaciones subjetivas en cuanto a cuáles eran los efectos inmediatos de dicho auto judicial y que conducían a dar a entender” que la decisión del tribunal “exigía” a las empresas del fondo “la compra inmediata en el mercado de un importante paquete de acciones de Lleida.Net”.

Esa comunicación, de la que tuvo “la responsabilidad principal y directa” S.S.S., “realmente impactó en el valor” de las acciones, dictaminó la CNMV y ha ratificado la Audiencia Nacional.

La defensa legal de S.S.S. declinó atender a las llamadas de SEGRE para ofrecer su versión.

La empresa tiene una capitalización bursátil de más de 20 millones

■ Lleida.Net alcanza una capitalización bursátil de 20,38 millones de euros, según indica su ficha de BME Growth, el mercado de acciones de pymes de Bolsa de Madrid, donde las acciones cotizaban esta semana en el entorno de 1,26 euros . Ese precio por título resulta ser un 29,5% del que marcaba ese mismo índice el 25 de abril de 2022, cuando la empresa, originaria de Lleida y con sede en Madrid, lanzó el comunicado que ha acabado con la sanción a su presidente. En dos días, la cotización de las acciones creció un 9,1%. El máximo lo habían alcanzado casi un año antes, a comienzos del mes de mayo de 2021, cuando las participaciones en la firma tecnológica se compraban y vendían a un precio de 6,73 en ese mercado bursátil. Hoy su valor es un 18,7% del de entonces.