Lleida arranca el año con 75 parados más y la destrucción de 1.760 puestos de trabajo

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo de la demarcación de Lleida creció en 75 personas en el mes de enero en relación con diciembre del 2025, lo que representa una ligera subida del 0,48%, debido principalmente al sector servicios, que concentró casi todo el aumento del desempleo en este mes por la finalización de la campaña navideña, según los datos publicados ayer por el ministerio de Trabajo. Tras el repunte del paro en el arranque del año, el menor de la serie histórica, el número total de desempleados se situó en 15.864 personas, su cifra más baja en un mes de enero en los últimos 18 años. En comparación con enero de 2025, el número de desempleados ha caído en la demarcación en 768 personas (-4,62%).

Por sectores, el paro subió especialmente en los servicios, con 95 desempleados más, hasta dejar el total en los 10.532. También en la construcción, que sumó 8 parados más hasta situar el total en los 1.073. Por contra, bajó en la agricultura en 23 personas, situándose los parados en este sector en los 1.207. En la industria, por su parte, el desempleo descendió en 9 personas, situándose el total en los 1.441 parados. En cuanto al el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, se situó en las 1.611 personas (+4). Por sexos, del total de parados 6.523 eran hombres y 9.341 mujeres. Además, 1.463 eran menores de 25 años.

En paralelo, el mercado laboral leridano perdió 1.765 afiliados a la Seguridad Social en enero, el mayor descenso para este mes desde el año 2023, dejando el total de ocupados en los 210.201. En la comparativa anual, la afiliación ha crecido en la provincia en 4.668 ocupados (+2,27%). Por regímenes, el general, el más numeroso del sistema, perdió 1.563 afiliados medios en enero, hasta un total de 173.753 ocupados, mientras que el régimen de autónomos restó 202 afiliados, lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 36.448 personas.

En el conjunto de Catalunya, el paro subió en enero en 1.978 personas, hasta situarse el número total de desempleados en los 325.214, situándose como la quinta comunidad autónoma donde más subió en cifras absolutas respecto a diciembre. Con respecto al mismo mes del año anterior, sin embargo, el paro disminuyó en 11.425 personas. La subida del desempleo estuvo marcada por el sector servicios, con 2.637 parados más, mientras que bajó en los sectores de la construcción (-338), industrial (-151) y agrícola (-59). Catalunya fue también la primera comunidad autónoma donde más bajó la afiliación, donde se perdieron de media 47.941 afiliados en enero respecto al mes anterior (-1,24%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.826.795. En términos interanuales, no obstante, el incremento de afiliados fue de 73.551 personas.

A nivel estatal, el mercado laboral perdió 270.782 afiliados, situándose la cifra total de ocupados en 21,57 millones, mientras que el paro aumentó en 30.392 personas, hasta 2,43 millones de desempleados.

Los sindicatos piden medidas para reducir la estacionalidad

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó el peso de la contratación indefinida.”El empleo que tenemos es de mayor calidad”, valoró Díaz que añadió que seguirán trabajando para mejorar las cifras de paro. Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO reclamaron seguir desplegando medidas que generen un “impacto real y favorable” en la vida de los trabajadores y apostar por un modelo productivo “que reduzca la estacionalidad crónica y garantice proyectos industriales con arraigo territorial”. “El arranque de 2026 deja un mercado laboral marcado por un retroceso en la afiliación y un repunte del desempleo efectos coherentes con la estacionalidad post”navideña, pero también con un contexto incierto que sigue condicionando las decisiones empresariales”, apuntó la patronal CEOE. Pimec consideró “preocupante” la pérdida de trabajadores, dadas las “dificultades” para cubrir puestos de trabajo en muchos sectores.