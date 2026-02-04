Rodi marca un nuevo récord de facturación de 308 millones el año pasado, tras crecer un 13%

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La firma leridana Rodi Motor Service cerró el pasado ejercicio con una facturación récord de 307,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13% respecto al año anterior y una cifra que consolida a la compañía como la red de talleres con mayor facturación retail del sector en España. La empresa dio a conocer estos resultados en su 34ª convención anual celebrada este fin de semana en la Llotja de Lleida, un acto en el que la firma repasó los principales hitos de 2025 y las prioridades estratégicas que marcarán el futuro del grupo ante más de 800 profesionales, principalmente, mecánicos y personal de los talleres y de sus oficinas centrales.

Uno de los ejes estratégicos del último año ha sido el avance en el proceso de digitalización, orientado a ganar agilidad, mejorar la toma de decisiones y ofrecer un mejor servicio al cliente. En este ámbito Rodi ha trabajado en la optimización de sistemas vinculados a la gestión de inventarios, procesos internos y explotación de datos. En paralelo, la compañía destacó la implantación y fuerte crecimiento del call center, que en apenas un año ha pasado de gestionar unas 5.000 llamadas mensuales a cerca de 30.000, convirtiéndose en una herramienta clave para reforzar la atención al cliente, mejorar la accesibilidad y acompañar el crecimiento del grupo.

Durante el acto también se puso en valor la inversión en mejorar las condiciones de trabajo, especialmente a través del plan de climatización de talleres. En 2025, este sistema se implantó en 39 centros, y el objetivo es alcanzar los 74 este año.

Entre los hitos alcanzados este 2025, la firma destacó la expansión territorial, con especial protagonismo de Galicia, tras la adquisición del Grupo Salco. Actualmente, Rodi cuenta en esta comunidad con 18 talleres y cerca de 200 empleados, alcanzando una facturación aproximada de 30,3 millones. Durante el último ejercicio, el grupo también llevó a cabo una reordenación de su estructura accionarial. Las familias Esteve, Llopis y Llovera pasaron a ostentar el 100% del capital de la compañía, tras la recompra del 20% de las acciones a Michelin, que había entrado en el capital de la empresa en 2011. En el marco de su plan de crecimiento a largo plazo, anunció la compra de un terreno de 24.000 metros cuadrados en Torresolé que reforzará su estructura operativa.