Estos son los empleos que más crecen en el inicio del año, según Infojobs

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La plataforma de empleo Infojobs ha registrado 179.256 vacantes laborales durante el mes de enero, lo que representa un incremento del 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este repunte refleja una ligera recuperación en la actividad del mercado laboral español al inicio de 2026.

El sector de informática y telecomunicaciones experimenta un crecimiento del 25% respecto a diciembre, alcanzando las 6.000 vacantes disponibles. Este aumento evidencia la creciente demanda de perfiles técnicos especializados en el mercado laboral actual.

Comercial y ventas concentra la mayor oferta

La categoría de comercial y ventas lidera con 27.197 puestos ofertados, seguida por compras, logística y almacén, que representa el 12% del total de vacantes. Por su parte, profesiones, artes y oficios aglutina el 11% de las ofertas. Estas tres categorías concentran cerca del 40% de todas las vacantes disponibles en la plataforma.

Contratos indefinidos predominan con el 47% de las ofertas

En cuanto a la tipología contractual, el 47% de las vacantes corresponden a contratos indefinidos, con un total de 84.296 puestos. Los contratos de duración determinada representan el 26,3% del total, mientras que la jornada a tiempo completo predomina con un 65,3% de las ofertas.

Distribución regional de vacantes

A nivel autonómico, Navarra encabeza el crecimiento con un 19% más de vacantes respecto al año anterior, seguida por Galicia con un incremento del 18% y País Vasco con un 11%. Por el contrario, se han registrado descensos significativos en Castilla-La Mancha, con una caída del 39%, y Madrid, que retrocede un 13%.

Teleoperadores y conductores, perfiles más solicitados

La actividad comercial acapara cinco de los diez perfiles profesionales más demandados. El puesto de teleoperador lidera con 11.992 vacantes, seguido por los conductores de vehículos de reparto, con 8.030 ofertas, y los dependientes, con 7.273 puestos disponibles. También destacan el perfil de delegado comercial, con 7.195 vacantes, y el de mozo de almacén, con 6.878 ofertas.