BBVA ganó 10.500 millones el pasado año, cifra récord

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El grupo BBVA ganó 10.511 millones de euros en 2025, un 4,5% más que el año anterior, obteniendo un beneficio récord que supera por primera vez los 10.500 millones, impulsado por los ingresos recurrentes del negocio bancario. El margen de intereses aumentó un 4%, hasta los 26.280 millones de euros, con un crecimiento de las comisiones netas del 2,8%, hasta los 8.215 millones de euros. Como resultado, los ingresos recurrentes del negocio bancario aumentaron un 14,1%, excluido el efecto de los tipos de cambio. Los préstamos y anticipos a la clientela aumentaron un 11,5% en 2025, hasta los 472.697 millones de euros brutos, destacando el crecimiento del 14,2% en los concedidos a empresas, mientras que a los particulares se incrementaron el 8,3% y, dentro de estos últimos, los hipotecarios aumentaron un 5,4% y los de consumo un 10,3%.

Por áreas de negocio, BBVA registró un beneficio histórico en España de 4.175 millones de euros, un 11,3% más, gracias a la evolución de los ingresos recurrentes del negocio bancario.

La entidad distribuirá con cargo a los resultados de 2025 un dividendo por acción de 92 céntimos en efectivo, el mayor de su historia y que supondrá el abono de 5.249 millones, un 31% más que en 2024. El banco ya pagó 32 céntimos brutos por acción el pasado 7 de noviembre, cantidad a la que se sumarán 60 céntimos por acción, que se pagarán previsiblemente en abri. A esto se suma un plan de recompra de títulos por valor de 3.960 millones, anunciado en diciembre, del que ya está en marcha un primer tramo de 1.500 millones y del que se ha ejecutado el 42,8%.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, afirmó que el banco está “en su mejor momento” y miran 2026 con perspectivas positivas.