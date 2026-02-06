Esta semana cada día se han formado colas delante de la Oficina Municipal de Atención Ciudadana del ayuntamiento de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La secretaría de Estado de Migraciones lanzó el miércoles un “llamamiento a la calma” al colectivo de migrantes en situación irregular que tienen la expectativa de acogerse al proceso de regularización cuya normativa se está tramitando. “De momento no está abierto el plazo para la presentación de solicitudes para la regularización extraordinaria de personas migrantes”, recordó. De hecho, hoy finaliza el plazo de consulta pública del real decreto que regulará ese proceso administrativo, el séptimo de ese tipo que se activa en el Estado desde 1986. Los seis anteriores permitieron regularizar a 1,25 millones de ciudadanos.

El ministerio de Inclusión estima que el plazo para presentar las solicitudes puede comenzar en dos meses, aunque el contenido final del real decreto que regulará el proceso no se conocerá hasta su aprobación en el Consejo de Ministros. En cualquier caso, el anuncio de la regularización ha disparado la solicitud de certificados de empadronamiento en muchos ayuntamientos de Lleida, ya que ese documento es una de las vías fundamentales para probar la residencia en los periodos que puedan exigirse. Ante la Oficina Municipal de Atención Ciudadana de la capital se han formado largas colas. la OMAC tramita cada mes una media de 2.000 certificados de padrón.

más de 7.000 extranjeros residentes en Ponent podrán tener ‘papeles’

El proceso de regularización de migrantes que está preparando el Gobierno central abre la puerta a que más de 7.000 ciudadanos de origen extracomunitario que residen en Lleida puedan acceder a los papeles de residencia y de trabajo, entre ellos los más de 2.000 que han solicitado asilo o protección internacional en los dos últimos años.

El proceso de regularización de migrantes sin papeles que prepara el Gobierno central permitirá acceder a los permisos de residencia y de trabajo a más de 7.000 personas de origen extracomunitario que residen en Lleida. Son el grueso de los miembros de ese colectivo que han llegado en los dos últimos años y que, por lo tanto, no se pudieron acoger al proceso de regularización de hecho que activó la reforma del Reglamento de Extranjería que entró en vigor el 20 de mayo del año pasado, y que redujo de tres años a dos el periodo mínimo para acceder a las autorizaciones de residencia y de trabajo por arraigo.

Según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), el número de ciudadanos de origen extracomunitario inscritos en los padrones municipales de la demarcación de Lleida ha aumentado en 10.205 en los dos últimos años, en los que pasó de 61.210 a 71.415. Africanos y latinoamericanos se reparten al 50% el crecimiento.

La mayoría de ellos no ha cumplido, por lo tanto, los dos años de residencia que permiten pedir papeles por arraigo. Sin embargo, no todos ellos se encuentran en situación irregular.

“Esos 10.205 son extranjeros venidos en los últimos años. Pero hay que tener en cuenta que seguramente una parte vino por cauces legales administrativamente hablando”, explican fuentes de la Administración. En esos casos, anotan, “se trata de migrantes procedentes de terceros países, sí, pero tienen papeles; por ejemplo, una autorización de residencia o una de residencia y trabajo”, señalan.

En cualquier caso, esos más de 7.000 extranjeros residentes en Lleida con opciones de acogerse a la regularización que se abrirá en unos meses supone en torno a la décima parte de los extracomunitarios residentes en la demarcación, y se acerca bastante a las 7.600 solicitudes iniciales de residencia y de residencia y trabajo presentadas el año pasado en la Oficina de Extranjería de Lleida.

En ese flujo creciente de nuevos leridanos destacan los solicitantes de asilo o protección internacional por persecución política, racial, de género o de otro tipo en sus países de origen.

La Oficina de Extranjería de Lleida recibió el año pasado 1.089 solicitudes, con medio millar de malienses, unos 350 venezolanos y 150 colombianos como grupos más numerosos.

Un año antes fueron 1.216, con los venezolanos (406), pakistaníes (299) y colombianos (243) como colectivos principales.