Semillas Batlle prevé inversiones para llegar a 40 millones en ventas

Semillas Batlle ha anunciado un ambicioso plan de inversiones en todos sus centro, en Bell-lloc d’Urgell, Torrent del Cinca y Talavera la Nueva, para impulsar el crecimiento y llegar a 40 millones de euros en facturación por parte de la histórica compañía, nacida hace más de 200 años. El anuncio coincide con la entrada de un nuevo accionista en la empresa, R&D BCNA, en sustitución del Institut Català de Finances. El ICF se incorporó al capital de Semillas Batlle en 2020, poco después de que la familia Batlle decidiera profesionalizar la gestión de la compañía. Ahora, seis años después y una vez completado con éxito este proceso de acompañamiento hacia la profesionalización, R&D BCNA toma el relevo del ICF y se convierte en el primer accionista de la compañía. La empresa mantendrá el actual equipo directivo, encabezado por David Giné como consejero delegado, mientras la familia Batlle se mantiene en el accionariado de la compañía.

El plan de inversiones repercutirá en los cuatro centros de Batlle, con sus tres fábricas en Bell-lloc d’Urgell, Torrente del Cinca y Talavera la Nueva, y las oficinas corporativas en Molins de Rei. Este plan ya ha comenzado a ejecutarse con la introducción de nueva maquinaria y mejoras en las instalaciones.

R&D BCNA es una empresa de capital familiar que ya estaba presente en el accionariado de Batlle, “al que accedió gracias a la confianza de la propia familia Batlle”, explicó la compañía. El nuevo accionista, por tanto, conoce la empresa y el sector y, precisamente por ello, ha decidido apostar por el crecimiento.

En el último ejercicio fiscal, cerrado en mayo del año pasado, la compañía facturó 32 millones de euros, manteniendo una tendencia creciente que la ha llevado a duplicar su facturación en los últimos 10 años. Gracias a este nuevo plan de inversiones, espera elevar los ingresos hasta los 40 millones de euros en los próximos años.

Batlle se dedica a la obtención, producción y comercialización de semillas, con dos líneas de negocio diferenciadas. En primer lugar, la división de Gran Cultivo, que comercializa todo tipo de semillas para abastecer la demanda de variedades punteras en las principales líneas de negocio agrícolas, como los cereales, las leguminosas, las forrajeras y las oleaginosas. Y en segundo lugar, la división Hobby, destinada al usuario no profesional, con la que se producen y comercializan productos para el huerto y el jardín, desde cualquier tipo de semilla (hortícola, aromática o flor) hasta céspedes, sustratos, fertilizantes y fitosanitarios, tanto en variedades ecológicas como convencionales.