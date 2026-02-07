Dos años de la gran revuelta del campo: Centenares de payeses se concentran frente a la sede de Agricultura en Barcelona para exigir cumplir los acuerdos

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Centenares de agricultores convocados por el movimiento agrario Revolta Pagesa, una veintena de ellos leridanos, iniciaron ayer una concentración en Barcelona, que se alargará hasta hoy al mediodía, para celebrar los dos años de las históricas protestas que cortaron carreteras de toda Catalunya. Unos 140 vehículos, entre tractores y coches particulares, desde todas partes del territorio llegaron en columna hasta la capital catalana donde desfilaron por la Gran Via de les Corts Catalanes hasta plantarse frente a la sede del departamento de Agricultura de la Generalitat. El acto recordó a la foto de febrero del 2024 , cuando más de 2.000 tractores llevaron a cabo una marcha lenta hasta Barcelona para denunciar la situación límite del sector. Dos años después, sigue padeciendo un exceso de burocracia y sufriendo la competencia desleal. Uno de los portavoces de este movimiento, Jordi Ginabreda, afirmó que a pesar de las recientes protestas en diversas carreteras catalanas en contra del acuerdo entre la UE y Mercosur, los agricultores sienten que sus demandas han quedado de nuevo en un segundo plano. “Lanzamos un mensaje al departamento de Agricultura y a Presidencia. Os comprometisteis a darnos algunas medidas palpables a finales de enero y no ha habido nada y venimos a celebrar el aniversario de Revolta Pagesa aquí”, añadió.

Los agricultores concentrados en la capital catalana llegaron preparados para pasar la noche y convertir su reivindicación en un acto lúdico. Los organizadores desplegaron pequeñas carpas para cocinar y durante la tarde se llevaron a cabo diferentes talleres, como uno de huerto urbano, conferencias para dar a conocer la situación del sector y se ofrecieron conciertos con música en vivo, entre otras acciones. La previsión es que abandonen el centro de Barcelona esta tarde, tras organizar una gincana familiar y un mercado de productos agrícolas. Revolta Pagesa animó a la ciudadanía en general a disfrutar y paticipar en sus actos y apoyar sus reivindicaciones.

Ordeig garantiza cambios, pero dice que no se logran “en tres días”

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, garantizó a los payeses que habrá “resultados”, pero avisó de que para ello “hay que remar en la misma dirección” y que todo no cambiará “en tres días”. “Ni todo depende de la Generalitat ni saldremos adelante si todo el mundo va a lo suyo. En lo que depende de nosotros iremos a por todas, con más presupuesto y regulaciones más fáciles para el día a día”, aseguró, añadiendo que sobre lo que hay que trasladar a Bruselas “debemos ir a una”y con “propuestas concretas bajo el brazo”. El conseller también advirtió que no vale “quedarse solo con lo bueno de Europa y decir que el resto es una mierda”. En este sentido, remarcó, Europa ha traído muchos beneficios a Catalunya, aunque hay cosas que deben cambiarse. Ordeig mostró su comprensión por las movilizaciones, pero al mismo tiempo destacó el trabajo que han hecho con cada crisis, como la mesa por la crisis del precio del vino o el control de la fauna cinergetica.