Disputa por la representación agraria

El inicio de campaña de las elecciones agrarias se vio alterado por las restricciones a causa de la alerta por el viento, que dejó incidencias en toda Catalunya (ver páginas 3, 4 y 5). La presentación del operativo de las elecciones, prevista para ayer en la sede del departamento de Agricultura en Barcelona, también quedó aplazada.

Las votaciones se celebrarán el 27 de febrero, con un censo de 21.374 electores (1.437 en Alt Pirineu i Aran y 8.140 en Ponent). Finalmente, las elecciones contarán con cinco candidaturas: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors de Catalunya (JARC-COAG), Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) y Assemblea Pagesa de Catalunya, que se presentará por primera vez.

UP se postula como el principal favorito a la victoria, después de ganar en los últimos comicios con el 55,04% de los votos. El acto de presentación del programa, que debía celebrarse ayer, fue aplazado a hoy en su sede en Lleida. El sindicato agrario se reivindica como la organización agraria mejor preparada para ofrecer propuestas de mejora para el sector y convocar movilizaciones en la calle. UP, además, destaca la importancia de estas elecciones como un ejercicio de democracia en el campo, un derecho “que fue negado durante muchos años”.

Por su parte, JARC –que obtuvo el 30,15% de los votos en los últimos comicios– se presenta con el compromiso de defender un modelo agrario joven, profesional y centrado en los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. La organización reclama que las ayudas vayan destinadas al futuro y a la modernización de las explotaciones e insiste en que deben llegar a las personas que tienen la agricultura como su actividad principal.

Mientras, Asaja llega con el objetivo de conseguir representación después de quedarse a las puertas con el 11,2% de los votos. En una jornada celebrada en Verdú el miércoles, el sindicato dio inicio a la campaña y reclamó medidas urgentes contra los daños de la fauna salvaje y cinegética por las pérdidas que está dejando. Asaja –que ayer hizo otro acto en Miralcamp– también abordó las novedades de la PAC para este 2026.

También con la intención de obtener representación, UPA apuesta por aumentar el presupuesto de la PAC y por mejorar los acuerdos comerciales, además de simplificar la burocracia para los payeses.

La presentación de Assemblea Pagesa es la novedad en estas elecciones. El sindicato empezará la campaña la próxima semana.