El Gobierno se plantea reducir la deducción del IRPF a los propietarios que suban el alquiler

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El Gobierno está estudiando reducir las deducciones del IRPF a los propietarios que suban el alquiler, según ha adelantado este viernes 'El País' y confirman fuentes del ejecutivo. Por ahora, no hay nada cerrado, pero el ministerio de Vivienda está trabajando en una propuesta que prevé combinar los incentivos – como el anuncio del presidente Pedro Sánchez de deducir un 100% del IRPF a los propietarios de que rebajen alquileres- con medidas en la línea contraria, que desanimen a subir precios. A pesar de eso, desde el gobierno español apuntan que "en ningún caso" se llegaría a eliminar la deducción del IRPF a los alquileres porque se quiere mantener un trato diferenciado al alquiler residencial con respecto al turístico o de temporada.

Según explican fuentes del ejecutivo español, la propuesta se está "trabajando" y va "en línea con lo que siempre defiende el gobierno: incentivar los comportamientos que redundan en el interés general y desincentivar los que no".