Las rebajas contribuyen a bajar más de un punto la inflación en Lleida en enero, hasta el 1,6%

La variación anual del IPC ha bajado más de un punto en enero en la provincia de Lleida y se sitúa en el 1,6% (-1,1). Este ha sido el descenso más importante de las cuatro demarcaciones catalanas. Además, desde septiembre de 2024 no se producía una variación interanual tan baja. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la ropa y el calzado lideran el descenso, con un 3,3%. En cambio, el incremento más importante en la demarcación ha sido el de los seguros y servicios financieros, con un 5,2%. Mientras tanto, las bebidas alcohólicas y el tabaco lo han hecho un 3,8% y tanto la alimentación y las bebidas no alcohólicas como la restauración y servicios de alojamiento han subido sus precios en un 2,8%.

Con respecto al indicador mensual, en comparación a diciembre los precios han bajado cinco décimas en la demarcación, con un descenso del 12,9% de la ropa y el calzado. En el conjunto de Catalunya, la inflación ha caído cinco décimas, hasta situarse en el 2%. Los datos catalán y leridano, sin embargo, continúan por debajo de la media del Estado, donde el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha bajado seis décimas en enero, situándose en el 2,3%.