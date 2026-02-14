Detectados los 2 primeros casos de PPA fuera del radio de 6 kilómetros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, anunció ayer que se han detectado trece casos más de peste porcina africana (PPA), dos de ellos fuera de la zona roja –el radio de 6 kilómetros desde el primer animal prositivo–. Cifró en 155 los jabalíes infectados por el momento y señaló que los dos casos fuera del radio –considerados un foco secundario– fueron encontrados en una urbanización de Molins de Rei. Además, remarcó que no ha habido ningún caso en granjas. Ordeig informó de que las restricciones han aumentado en dos municipios más (Molins de Rei y El Papiol), pasando de 12 a 14. Sin embargo, explicó que el límite de 20 kilómetros no ha sido modificado, dado que la decisión se toma por criterios sanitarios. “El mal menor es que los casos son hacia el sur”, señaló Ordeig, que apuntó que se ha detectado que esa zona es de bajo riesgo –al ir hacia el mar– y que la principal preocupación es que puedan llegar focos más al norte.

En cuanto a las restricciones en Molins de Rei, el ministerio de Agricultura puso en marcha ayer la prohibición de acceder al medio natural, de dar comida a los animales y de manipular material de los efectivos que trabajan en la zona. Ordeig pidió a la ciudadanía no acceder al bosque.

Paralelamente, el Govern ha ordenado ampliar el dispositivo de actuación por la ampliación de la zona de alto riesgo, con un aumento de personal y de medios de búsqueda y captura de cadáveres, además de más medios de cerramiento en infraestructuras viarias como la N-2 y la B-23 y el refuerzo de barreras en 180 puntos de paso. Asimismo, el conseller insistió en continuar con las batidas de jabalíes y se mostró satisfecho con el resultado tanto en la zona roja –a cargo de los Agents Rurals– como en la zona buffer –a cargo de los cazadores–, que se inició la semana pasada.

Paralelamente, la junta del porcino de Mercolleida marcó ayer el primer repunte de las cotizaciones del cerdo desde que estalló la peste porcina, aunque se trata de una subida de apenas 1,5 céntimos de euro, representa un cambio de tendencia y superar la cota psicológica de 1 euro por kilo vivo y quedar establecida en 1,015.