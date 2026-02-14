Fauna, riego y zepas, en el programa de UP

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La gestión de la fauna cinegética y la planificación y modernización de sistemas de regadíos como el canal d’Urgell son los ejes principales del programa electoral de Unió de Pagesos en las comarcas de Ponent y el Alt Pirineu y Aran de cara a las elecciones agrarias del próximo 27 de febrero. Responsables del sindicato presentaron ayer el programa electoral que incluye otras cuestiones, como medidas para garantizar el relevo generacional, para promover el acceso a tierras en desuso o para velar por unos precios justos que cubran al menos los costes de producción. El sindicato se presenta a las elecciones con el objetivo de mantenerse como fuerza con mayor representación en la Mesa Agraria.

UP considera que el proyecto de modernización del canal d’Urgell propuesto “ha fallado” por falta de “consenso” con el territorio y defiende que habrá que “buscar fórmulas” para que se lleve a cabo. En este sentido, propone más recursos públicos y que la modernización sea “opcional”. En cuanto a fauna cinegética, el sindicato pide un control “real y efectivo” de las sobrepoblaciones y reclama al Parlament que empiece a tramitar la ley catalana de gestión sostenible. También plantea una indemnización por daños garantizada, mayores controles sanitarios de la fauna salvaje y un sistema integral de protección de la ganadería extensiva para hacer frente a ataques de osos y lobos.

Por otra parte, el sindicato agrario también propone la revisión de los planes de gestión de las Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA) que afectan a zonas agrarias. El programa reclama también medidas que garanticen el relevo generacional en el campo, que se promueva el arrendamiento de fincas en desuso y que se evite la especulación, y la mejora de servicios en el mundo rural, entre otros.