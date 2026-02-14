La inflación cae al 1,6% en Lleida, el mayor descenso de Catalunya

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) ha descendido más de un punto durante el mes de enero en las comarcas de Ponent y el Alt Pirineu y Aran, hasta situarse en el 1,6% (-1,1). Se trata del mayor descenso registrado entre las cuatro demarcaciones catalanas y del nivel más bajo desde septiembre de 2024.

Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el principal factor que explica esta caída ha sido el comportamiento de la ropa y el calzado, cuyos precios han bajado un 3,3% en términos interanuales.

En el lado opuesto, los mayores incrementos de precios en la demarcación se han registrado en los seguros y servicios financieros, con una subida del 5,2%. También han aumentado las bebidas alcohólicas y el tabaco, con un 3,8%, mientras que la alimentación y bebidas no alcohólicas, así como la restauración y los servicios de alojamiento, han encarecido sus precios un 2,8%.

En cuanto a la evolución mensual, respecto a diciembre los precios han descendido cinco décimas en la demarcación, destacando de nuevo la fuerte caída de la ropa y el calzado, que se abarataron un 12,9%.

Mientras, el IPC descendió cinco décimas en enero en Catalunya y se situó en el 2%, según los datos del INE. La caída en el primer mes de 2026 se explica por los precios de la electricidad y los combustibles, que se encarecieron menos que el año anterior.

El dato catalán se situó por debajo de la media del Estado, donde la inflación arrancó el año bajando seis décimas, hasta el 2,3%.

Los alimentos registraron un alza de precios del 2,6%, encabezados por los huevos, que continuaron disparados respecto al pasado año (+21,7%).

La inflación subyacente, que no contempla los precios más volátiles, se situó en el 2,2% por tercer mes consecutivo y continuó por debajo de la media española (2,6%).

La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Madrid (+3%), Ceuta (+2,9%) y Cantabria y Comunitat Valenciana (+2,5%), mientras que en La Rioja, Murcia, Galicia y Castilla-La Mancha (+1,9%) fue donde menos subieron los precios.

Por provincias, la variación interanual del IPC en enero se situó en el 2,1% en Tarragona, el 2% en Barcelona y Girona y el 1,6% de Lleida.

Respecto al mes anterior, los precios bajaron un 0,5% en Lleida, un 0,4% en Barcelona, un 0,3% en Girona y un 0,2% en Lleida.