Raimat mejora con el IRTA un 65% la uniformidad de sus parcelas

El grupo Raventós Codorníu y el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) celebraron ayer en la bodega Raimat el acto de conmemoración de los 25 años de su colaboración, que se inició en 2001 con un proyecto sobre la gestión del riego y se formalizó en 2004.

Joan Girona, investigador del IRTA experto en agronomía del riego, destacó que durante estos 25 años se llevaron a cabo 46 actividades principales y puso como ejemplo una investigación sobre el control y la medición del estrés hídrico. “Para tener uniformidad de parcelas no hay que regar igual en todas partes”, explicó el investigador, que apuntó que con un cierto control del estrés se conseguía una mejor calidad del producto, que ofrecía un mayor rendimiento económico. El nuevo jefe de programa, Joaquim Bellvert, explicó que el nuevo proyecto que empezarán este año se centrará en la previsión y estimación de cosecha.

Por su parte, el director de Raimat, Joan Esteve, hizo un balance de los resultados y cifró en alrededor del 20% el ahorro de agua y en un 65% la mejora de la calidad de las parcelas. Esteve se mostró optimista de cara a este año pese a las dificultades del sector y valoró tener “una clientela muy fiel”.

Ordeig augura una producción agraria récord en 2025

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, presidió el acto de Raventós Codorníu y el IRTA, a los que felicitó por los 25 años de “trabajo compartido” y alentó a “seguir innovando”. El conseller afirmó que el Govern quiere continuar impulsando alianzas que “conecten el talento científico con las necesidades reales del campo y de las bodegas”, y destacó que el sector vitivinícola “proyecta Catalunya al mundo”.

Ordeig, además, apuntó que en 2025 Catalunya cerrará “con los mejores resultados de renta agraria y de producción vegetal y animal de toda la historia”, pese a registrar “las peores enfermedad de sanidad animal de los últimos 20 años”.

Mientras, el director general del IRTA, Josep Usall, remarcó que el valor de esta unión “va más allá de los resultados técnicos”. “Es la prueba de que la investigación pública y la empresa privada pueden trabajar de manera estable y duradera”, dijo Usall.