Luz verde al aumento de sueldo de los Mossos d'Esquadra: 4.000 euros más y menos jornada

El Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya y los Mossos d'Esquadra han formalizado em el Consejo de Policía un nuevo acuerdo laboral que supondrá un incremento de 4.000 euros anuales en el complemento específico para todos los agentes de la escala básica y una reducción de 100 horas de la jornada, hasta las 1.580 anuales. El pacto amplía las vacaciones, mejora los importes de nocturnidad y fines de semana y regula compensaciones por disponibilidad y prolongación de jornada. Los sindicatos SAP-FEPOL y SME-FEPOL han celebrado el pacto y lo han calificado "de histórico", mientras que el sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, lo ha criticado al considerar "que amplía la brecha salarial" entre policías autonómicas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Interior ha destacado las mejoras de carácter retributivo que introduce el acuerdo y que, según ha explicado, están fundamentadas en "criterios de equidad". Al mismo tiempo ha remarcado que también incluye cambios en el modelo horario, “mediante una adecuación de la jornada anual de trabajo que favorece la conciliación de la vida laboral, personal y familiar”.

Según la conselleria, el texto responde a la voluntad compartida de adecuar la organización de trabajo y el reconocimiento profesional a la evolución de las funciones policiales y a las necesidades actuales de servicio público de seguridad. En este sentido, ha indicado que “es el resultado de un proceso de negociación sostenido entre la Administración y las organizaciones sindicales representativas, desarrollado en el seno del Consejo de Policía como espacio institucional de diálogo.”

Asimismo, ha detallado que este proceso ha incluido veinte reuniones de trabajo que han permitido abordar de manera integral “diferentes aspectos vinculados a las condiciones laborales, con el objetivo de reforzar la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la cohesión interna del cuerpo”.

Los sindicatos de Mossos celebran el acuerdo

Los sindicatos SAP-FEPOL y SME-FEPOL han expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado y lo han calificado "de histórico". Según los sindicatos, el documento, permite incrementar en 4.000 euros el complemento específico de todos los efectivos de la escala básica sin excepción, justificado en la especial complejidad de la tarea policial; reducir 100 horas la jornada laboral de todos los efectivos, hasta las 1.580 horas; y ampliar las horas de vacaciones y los importes de nocturnidad.

Al mismo tiempo, elimina el lastre del remanente y permitirá mejorar la conciliación de la vida familiar con la laboral. También incorpora un sistema de compensación por prolongación de la jornada mediante la aplicación de coeficientes multiplicativos.

Paralelamente, amplía las horas de vacaciones para prácticamente la totalidad de los efectivos del cuerpo (a excepción de los históricos horarios de turno); y reduce hasta un máximo de seis los cambios de fiesta a trabajo que se puedan hacer durante todo el año con la aplicación de coeficiente multiplicativo desde el primer cambio.

Por otra parte, recorta al máximo las unidades, áreas o servicios que hasta ahora han sido reguladas por el horario especial específico, el cual quedará prácticamente residual, y amplía los importes relativos a la nocturnidad y fin de semana. En concreto, 3.600 euros para los cuadrantes con más del 30% de las noches (hasta un máximo del 33%); 2.600 euros para los horarios con nocturnidad entre el 20% y el 30% (hasta un máximo del 25%); y 825 euros para los horarios con fines de semana sin nocturnidad.

Al mismo tiempo, establece una disponibilidad para aquellos efectivos que tengan que dar una respuesta operativa a situaciones no planificadas. Este apartado incluye un complemento de 3.300 euros por 475 horas de disponibilidad, sin nocturnidad, para los agentes que tengan disponibilidad funcional operativa. Por otra parte, los agentes con disponibilidad singular operativa, con puestos de trabajo con una nocturnidad de entre un 15% y un 30%, cobrarán 3.800 euros por 325 horas en disponibilidad. En caso de superarse las horas marcadas, los agentes percibirán seis euros por hora adicionales. Finalmente, los mandos cobrarán 3.400 euros por 400 horas en disponibilidad que si se superan se pagarán a 10 euros por hora.

El acuerdo también contempla equiparar las retribuciones que se hagan de categorías superiores, dando cumplimiento así a las sentencias judiciales ganadas por SAP-SME-FEPOL. Esta compensación se garantiza para todas las personas del cuerpo que asuman funciones de categorías superiores a su puesto de trabajo. Este importe se pagará en forma de compensación en las nóminas de abril y octubre. También se ampliarán las plazas reconocidas de apoyo técnico básico y avanzado de nivel 2 que hasta ahora no han sido reconocidas, y se asegurará el inicio de la negociación del Plan de Carrera Profesional del cuerpo de mossos d'esquadra a principios del 2028.

JUPOL critica el acuerdo

Por su parte, el sindicato JUPOL, el mayoritario en la Policía Nacional, ha criticado el acuerdo y ha considerado que evidencia “la grave desigualdad retributiva entre los cuerpos autonómicos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”. Ha dicho que demuestra la falta de voluntad del Ministerio del Interior para culminar una equiparación salarial real y efectiva para la Policía Nacional y la Guardia Civil.

“Estamos, sin duda, ante el acuerdo de más impacto presupuestario en la historia del cuerpo autonómico catalán. Pero mientras en unas comunidades se consolidan mejoras estructurales de gran importancia, los agentes de la Policía Nacional siguen esperando que el gobierno español cumpla su promesa de equiparación salarial real”, ha manifestado el sindicato.

En este sentido, ha denunciado que esta situación consolida un modelo policial con claras diferencias retributivas entre los que ejercen funciones idénticas bajo el mismo marco constitucional: “No es admisible que un agente de la Policía Nacional, que actúa en Catalunya, el País Vasco o cualquier otro punto del territorio nacional en igualdad de riesgo y responsabilidad, percibe miles de euros menos al año que un agente autonómico”, ha valorado.