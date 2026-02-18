La CEOE acusa al Gobierno de “tapar miserias” con el SMI

La ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, ayer en rueda de prensa. - EFE/JAVIER LIZÓN

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, afirmó ayer que “no da crédito” a las críticas lanzadas el lunes contra su organización empresarial por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por “borrarse” de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). “Yo creo que todo el mundo tiene muy claro qué está pasando. Es decir, parece que aquí hay que seguir buscando enemigos, pues para tapar, no sé, alguna miseria”, subrayó Garamendi.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la subida del 3,1% del SMI en 2026 hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, con la que los perceptores cobrarán 37 euros más al mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer que las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) llevadas a cabo por el Gobierno en los últimos años forman parte “de la historia de éxito del país”.

Asimismo, pidió al presidente de la CEOE “prudencia, responsabilidad y empatía” con los trabajadores, pues “gana 23 veces el salario mínimo interprofesional”. A esto, Garamendi, dijo que los discursos de Díaz “ya aburren” y son “puro populismo”.

Mientras, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, pidió a la patronal CEOE que “se baje de su rol político”.