La OCU lo confirma: comprar un coche al contado sigue siendo la opción más económica en la mayoría de casos

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confirma que adquirir un vehículo mediante pago al contado continúa siendo la fórmula más rentable para los automovilistas españoles, tras analizar las diferentes modalidades de compra disponibles en el mercado actual. El estudio revela, no obstante, que el renting se consolida como alternativa para aquellos conductores que valoran por encima de todo la estabilidad presupuestaria y la ausencia de imprevistos económicos.

Para elaborar su análisis comparativo, la organización ha empleado como modelo de referencia un Toyota Corolla 140 e-CVT Active Plus durante un periodo de cuatro años, evaluando tanto la modalidad de renting como la compra directa. El estudio contempla igualmente opciones intermedias como la financiación bancaria convencional y la financiación multiopción, cada una con sus particularidades en cuanto a desembolso inicial y coste total.

Comparativa de costes según modalidad de compra

A través de un contrato de renting con duración típica de entre tres y cinco años —que incluye una limitación anual de kilómetros elegida por el cliente—, el precio final alcanza los 5.549 euros anuales. Esta cifra incorpora todos los gastos asociados al vehículo, desde mantenimientos y revisiones hasta impuestos, seguro y sustitución de neumáticos, sin costes adicionales imprevistos.

Por el contrario, si la adquisición del mismo modelo se realiza mediante pago al contado, el desembolso inicial asciende a 26.645 euros. Sin embargo, la OCU incluye en sus cálculos los mismos costes anuales de mantenimiento (5.549 euros) y la depreciación del vehículo, cuyo valor residual tras cuatro años rondaría los 15.000 euros según estimaciones de Ganvam, lo que convierte esta opción en la más económica a largo plazo.

La financiación bancaria tradicional se posiciona en un punto intermedio, con un coste total aproximado de 22.000 euros después de cuatro años. Mientras tanto, la financiación multiopción —caracterizada por cuotas mensuales reducidas pero con una última cuota elevada— puede superar los 23.800 euros al finalizar el periodo, incluyendo un seguro a todo riesgo con franquicia durante el primer año.

Recomendaciones según el perfil del conductor

La organización de consumidores subraya que la elección óptima depende del perfil y las necesidades de cada usuario. Para aquellos conductores que planean conservar el vehículo durante muchos años, la compra al contado o mediante financiación bancaria clásica representa la opción más ventajosa desde el punto de vista económico.

En cambio, para quienes prefieren renovar su automóvil con mayor frecuencia y desean evitar gastos inesperados, el renting constituye una alternativa cómoda, aunque no necesariamente la más barata. La OCU insta a los consumidores a comparar varias propuestas antes de firmar cualquier contrato, ya que las diferencias de precio para un mismo modelo pueden alcanzar el 20% entre distintos proveedores.

Ayudas públicas y deducciones fiscales

La organización recuerda además que algunas ayudas públicas como las del Plan Auto+ o las deducciones fiscales destinadas a vehículos eléctricos e híbridos enchufables no resultan aplicables a contratos de renting para particulares. Esta circunstancia puede hacer que la compra directa sea aún más interesante en determinados casos, especialmente para aquellos usuarios que cumplan los requisitos para acceder a estos incentivos gubernamentales.