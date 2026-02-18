La potencia contratada en la red para recargar vehículos eléctricos en la demarcación de Lleida crece un 21% en el último año

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La filial de redes de Endesa, e-distribución, aceleró en 2025 el alta y conexión de puntos de recarga de vehículo eléctrico de varios operadores en Catalunya, para consolidarla como uno de los principales motores del despliegue de la movilidad eléctrica en el Estado. La potencia contratada de los puntos de recarga de vehículo eléctrico, conectados a la red de Endesa en Lleida, creció un 21% el año pasado, pasando de los 10,7 MW a los 13 MW. En los últimos cinco años, esta cifra se ha disparado un 900% en las comarcas leridanas, desde los 1,3 MW registrados en 2021. En toda Catalunya, el crecimiento fue del 43% el último año y se sitúa en los 96,5 MW. Haciendo retrospectiva a los últimos 5 periodos, en el conjunto del país se ha disparado hasta un 2.000%.

Las empresas distribuidoras aseguran que son “claves” en el desarrollo de la red de recarga, ya que se encargan de conectar a la red eléctrica la acometida que alimenta los cargadores de las empresas que desarrollan el negocio, conocidas como CPO (Operadores de Puntos de Recarga).

e-distribución participa en mesas técnicas de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y de Aelec (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica), así como en el GTIRVE (Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga de Vehículo Eléctrico), impulsado por el Ministerio de la Transición Ecológico para agilizar la tramitación de los puntos de recarga y eliminar las barreras y obstáculos detectados en el despliegue del vehículo eléctrico en los diferentes trámites tanto autonómicos como locales.