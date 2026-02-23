Les exportaciones agroalimentarias de Cataluña superan los 16.900 millones por primera vez en el 2025

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Cataluña ha alcanzado un récord histórico en exportaciones agroalimentarias durante el 2025, superando por primera vez los 16.900 millones de euros, con un incremento del 7,48% en valor y del 7,95% en volumen. El territorio ha recuperado la primera posición exportadora agroalimentaria del Estado español, concentrando el 21,88% del total estatal, en un contexto marcado por la incertidumbre de los mercados internacionales y las políticas arancelarias.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha valorado en rueda de prensa que "en un entorno extremadamente incierto, año de exportaciones agroalimentarias de récord histórico". A pesar del buen comportamiento global, sectores como el vino y los aceites vegetales han sufrido el impacto de los aranceles impuestos por los Estados Unidos durante el primer año de aplicación, con descensos del 6,39% y del 24,71%, respectivamente. El conseller ha alertado de que "a nadie se le escapa que estos datos cambiarán en el 2026", especialmente con respecto al sector cárnico, que creció un 2,14% en valor pero no registró todavía los efectos de la peste porcina africana detectada en noviembre.

Ordeig ha celebrado que el escenario de incertidumbre internacional afectó a Cataluña "mucho menos" de lo que se esperaba, y ha destacado la "solidez estructural" del sector con un nuevo récord de 3.225 empresas exportadoras regulares —32 más que el año anterior— y 317 nuevas firmas incorporadas a la actividad internacional.

Impulso del ‘ fine food ’

El crecimiento general de las exportaciones se sustentó principalmente en el sector ‘fine food’, es decir, el de los alimentos procesados, que se mantuvo como primer exportador con 6.381,78 millones y un aumento del 22,42% en valor. La directora gerente de Prodeca, Dèlia Perpiñà, ha dicho que esperan mantener esta tendencia.

El sector cárnico, segunda pata exportadora con el 30,76% del total, registró un crecimiento moderado del 2,14% en valor a pesar del aumento del 6,88% en volumen. El porcino, que concentra cerca del 72% del sector, bajó un -1,10% acondicionado por la política arancelaria china y por las restricciones asociadas a la PPA.

El precio acondiciona las exportaciones

Con respecto a los aceites vegetales, estos sufrió una caída del 24,71% en valor y del 19,38% en volumen. En el caso del aceite de oliva, el descenso del valor llegó al 36,12% a pesar del aumento del volumen exportado, en un contexto de “normalización” de precios después de los máximos registrados en el 2024.

Con respecto al vino, el sector redujo el valor exportado un 6,39% y el volumen un 9,28%. A pesar de la bajada, el precio medio creció un 3,19% por la mejor resistencia de las referencias de más valor añadido.