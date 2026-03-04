El aceite de oliva, el principal producto exportado por Lleida a los Estados Unidos

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Las exportaciones de aceite de oliva de las empresas leridanas serían las más perjudicadas ante un eventual cierre del comercio con los Estados Unidos. De los 78,29 millones de euros que la demarcación vendió el año pasado al país norteamericano, más de la mitad correspondían al negocio del aceite de oliva, con una facturación de 42,94 millones de euros. La crisis de los aranceles ya arrastró un 35% a la baja las ventas a los Estados Unidos en 2025 y situó este país como el décimo socio comercial de las empresas leridanas. Ante la amenaza de bloqueo del presidente Trump, la Cámara de Lleida recomienda seguir de cerca la evolución de las tensiones comerciales "sin generar alarma entre las empresas" y reforzar la diversificación de mercados.

Los Estados Unidos representan el 2,48% de las exportaciones leridanas y se estima que una docena de empresas del territorio mantienen volúmenes de exportación importantes y sostenidos hacia el mercado norteamericano, según subraya este miércoles en un comunicado la Cámara de Lleida.

La institución alerta que "el simple anuncio (del presidente Trump) puede generar incertidumbre entre proveedores y clientes, ralentizar decisiones de compra e introducir volatilidad en contratos internacionales. Para las empresas leridanas, eso implica reforzar el seguimiento de pedidos, mantener contacto directo con importadores norteamericanos y anticipar posibles escenarios regulatorios".

El impacto potencial de un bloqueo comercial se concentraría en el aceite de oliva, el principal producto exportado en 2025 con 42,94 millones de euros. Lo siguen la perfumería y cosmética (3,90 millones), la maquinaria de envasado y embalaje (3,51 millones), las estructuras metálicas (3,42 millones), los envases de papel (2,51 millones), los zumos de fruta (1,93 millones) y las conservas (1,65 millones).

La Cámara de Lleida considera que una ruptura generalizada de la relación comercial con los Estados Unidos tendría una afectación directa "limitada" en términos macroeconómicos, pero podría generar excedentes en determinados sectores que presionaran precios en otros mercados europeos o internacionales.

Importaciones por un valor de 13,65 millones de euros

Con respecto a las importaciones, las empresas de la demarcación de Lleida compraron el año pasado a los Estados Unidos productos por valor de 13,65 millones de euros, principalmente perfumería y cosmética (1,80 millones), alambradas (1,70 millones), instrumentario científico y técnico (1,58 millones) y productos de ortopedia (1,12 millones). "En un escenario de ruptura comercial, el riesgo principal no sería un encarecimiento por vía arancelaria, sino que una interrupción del suministro que obligaría a las empresas afectadas a reorientar compras hacia otros mercados proveedores, dentro de la Unión Europea o en terceros países con capacidad equivalente," concluye la Cámara.

Posibles escenarios

Los analistas económicos contemplan varios escenarios ante las declaraciones de Trump, desde una simple amenaza con impacto reputacional y de incertidumbre en los mercados hasta una ruptura efectiva de las relaciones comerciales bilaterales. A corto plazo, el simple anuncio puede generar incertidumbre entre proveedores y clientes, ralentizar decisiones de compra e introducir volatilidad en contratos internacionales, incluso sin medidas formales.

Para la economía leridana, los datos indican que el riesgo es acotado en volumen global pero relevante en sectores específicos, especialmente en el aceite de oliva. En un escenario extremo de ruptura comercial generalizada, la afectación directa sería limitada en términos macroeconómicos —dado que el mercado norteamericano representa el 2,48% de las exportaciones totales— pero podría generar excedentes en determinados sectores que presionaran precios en otros mercados europeos o internacionales, con consecuencias indirectas sobre la rentabilidad del sector oleícola leridano.