Ya hay fecha para pedir la ayuda de 250 euros mensuales para jóvenes para el alquiler

La Generalitat de Catalunya abrirá el plazo de solicitud del Bono Alquiler Joven entre el 9 y el 13 de marzo. Este programa de ayudas permitirá a los jóvenes beneficiarios recibir 250 euros mensuales durante dos años para hacer frente al pago del alquiler de su vivienda o habitación. La Agencia de la Vivienda de Catalunya tramitará las peticiones por orden de llegada al registro hasta agotar la dotación presupuestaria inicial de 29 millones de euros, financiada con fondos estatales.

Para acceder a esta subvención, los solicitantes tienen que tener hasta 35 años y acreditar residencia legal en Catalunya. La vivienda tiene que constituir su residencia habitual y permanente durante todo el periodo de percepción de la ayuda. Además, resulta imprescindible disponer de una fuente de ingresos estable y ser titular del contrato de arrendamiento o poder suscribirlo en un plazo máximo de dos meses desde que se notifique la concesión.

Ningún miembro de la unidad de convivencia puede ser propietario ni usufructuario de una vivienda, ni tampoco pueden existir vínculos familiares directos con el arrendador. Estas medidas buscan garantizar que la ayuda llega efectivamente a jóvenes en situación de vulnerabilidad habitacional.

Límites de ingresos según el año de referencia

Los ingresos de la unidad de convivencia tienen que ser iguales o inferiores a 2,778442 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) si corresponden al año 2024. En caso de que los ingresos sean del 2025, el multiplicador baja a 2,697518 veces, mientras que para los ingresos del 2026 el límite se sitúa en 2,618949 veces el IRSC.

Paralelamente, el precio del alquiler o cesión de la vivienda no puede exceder los límites establecidos a la resolución de la convocatoria, una condición que pretende ajustar la ayuda a la realidad del mercado del arrendamiento.

Canales de presentación de las solicitudes

Las peticiones se podrán tramitar de manera telemática a través del portal de trámites de la Generalitat, una opción que facilitará el acceso a muchos jóvenes. También estará la posibilidad de hacerlo presencialmente a las bolsas de la Red de Mediación para el Alquiler Social, en las oficinas locales de vivienda que colaboran con la Agencia de la Vivienda de Catalunya y en las dependencias del organismo repartidas por el territorio catalán.

Con esta convocatoria, la administración catalana pretende aliviar la carga económica que supone el acceso a la vivienda para los jóvenes, en un contexto de precios elevados y dificultad creciente para la emancipación de los menores de 35 años.